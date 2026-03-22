香港打吡大賽刷新四項新紀錄　「白鷺金剛」勇奪冠軍

「寶馬香港打吡大賽2026」今天（3月22日）在沙田馬場圓滿舉行。作為四歲馬匹展開競賽生涯的實力里程碑，以及香港旅遊發展局「Hong Kong Mega 8」的八大盛事之一，今屆香港打吡大賽吸引逾72,500人到訪兩個馬場觀賽，創下歷來香港打吡大賽新高，當中內地及海外旅客入場人數也刷新紀錄，超過11,600人，較去年增加27.8%。
今天投注額錄得16億7800萬港元，是歷來香港打吡大賽第二高，而全球匯合彩池投注額超過5億港元，刷新單日10場賽事的紀錄。
馬會行政總裁應家柏表示，今天打吡大賽十分成功，不但現場氣氛熾熱，更打破多項紀錄。他十分滿意由表現最好的馬匹，贏得歷來其中一屆最出色的香港打吡大賽。
打吡大賽是全球馬壇的矚目賽事，由同齡馬匹同場比拼，寫下競賽生涯里程。香港打吡大賽是香港歷史最悠久的賽事之一，今年已是第149屆，參賽的都是四歲馬匹，素有「四歲功名，一生一次」的美譽。今天共有14匹良駒參賽，最終由廖康銘訓練、布文策騎的「白鷺金剛」以1分59秒43勇奪冠軍，成為歷來打吡大賽最快完成時間，較舊紀錄1分59秒85快近半秒。
香港打吡大賽深受本地馬迷的喜愛，也吸引內地及海外旅客入場觀賞。廣州旅客鄭小姐表示，一直十分欣賞香港賽馬，曾多次來港觀賽。今次從社交媒體得知香港打吡大賽今年迎來第149屆，特意前來支持。她說：「雖然我心儀的馬匹落敗，但深深感受到香港賽馬的緊張刺激，十分難忘。」
本地馬迷高先生在外國留學期間開始欣賞賽馬賽事，但他認為香港賽事觀賞性最高，尤以香港打吡大賽為甚。他說：「打吡是馬匹一生只能參與一次的大賽，為未來的發展奠下重要基礎，意義重大。」高先生十分高興見到心儀馬匹「白鷺金剛」勇奪冠軍，他會繼續跟進「白鷺金剛」往後的比賽。