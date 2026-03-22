香港打吡大賽刷新四項新紀錄　「白鷺金剛」勇奪冠軍

由廖康銘訓練、布文策騎的「白鷺金剛」以1分59秒43完成賽事，勇奪寶馬香港打吡大賽(2000米)冠軍，成為此賽歷來最快完成時間。(馬會圖片)

「寶馬香港打吡大賽2026」今天（3月22日）在沙田馬場圓滿舉行。作為四歲馬匹展開競賽生涯的實力里程碑，以及香港旅遊發展局「Hong Kong Mega 8」的八大盛事之一，今屆香港打吡大賽吸引逾72,500人到訪兩個馬場觀賽，創下歷來香港打吡大賽新高，當中內地及海外旅客入場人數也刷新紀錄，超過11,600人，較去年增加27.8%。

今天投注額錄得16億7800萬港元，是歷來香港打吡大賽第二高，而全球匯合彩池投注額超過5億港元，刷新單日10場賽事的紀錄。

馬會行政總裁應家柏表示，今天打吡大賽十分成功，不但現場氣氛熾熱，更打破多項紀錄。他十分滿意由表現最好的馬匹，贏得歷來其中一屆最出色的香港打吡大賽。