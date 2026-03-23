am專訪｜主動對接十五五規劃 增強市民身份認同 周一鳴：冀發揮超級連繫人角色 講好香港故事

今年是國家「十五五」規劃開局之年，下月15日迎來第11個「全民國家安全教育日」，主題為「主動對接十五五規劃 堅持統籌發展和安全」。警務處長周一鳴表示，軟對抗未有停止，仍有不法分子企圖以各種方式宣揚一些對國家毫無證據的指控。他強調，會繼續以情報主導方式，打擊危害國安的犯罪份子；亦會借助國安教育日，加強市民的國民身份認同。他又指，警隊也可以擔任超級聯繫人的角色，如在國際刑警大會內「宣揚一個好的中國故事、好的香港故事，以及一個好的香港警察故事」。

文︰朱慧恩 自《香港國安法》及《維護國家安全條例》生效以來，截至去年底共有385人涉嫌違反相關法例被捕，當中逾半已被檢控。周一鳴接受訪問時表示，《香港國安法》實施6周年以來，相關拘捕人數不多，證明法例僅影響一小撮心懷不軌的人。他指，雖然黎智英案已結案，但不等於國安威脅已消失，例如軟對抗未有停止，仍有部分心懷不軌的不法分子，企圖透過不同方式和模式，散播對國家毫無證據的指控。他指，警方會繼續以情報主導的模式，打擊危害國安的不法分子。

今年是國家十五五規劃開局之年，對於香港可如何主動對接十五五規劃，宣傳和落實國安工作，周一鳴表示，教育方面，警方會透過國安教育日，或日常中，繼續推廣國安教育，增強市民的國民身份認同。他相信，國民身份認同必定是國家安全的基石，當市民為身為中國人感到驕傲，便會視維護國家安全為己任。 此外，他又指，從警隊角度而言，冀可以發揮超級連繫人的角色。如香港於今年承辦第94屆國際刑警組織周年大會，屆時盼向全世界展示一國兩制的成功，以及香港的穩定和繁榮。同時，亦透過和其他國家警隊的交流和合作，宣揚一個好的中國故事、好的香港故事，以及一個好的香港警察故事。對於如何確保警隊人員以維護國安為己任，周一鳴則稱，不論是行動策略，還是日常培訓，均以此為方針；例如一些訓練日的課程，均加入了維護國安的元素。

國安教育日將展出護港號 助市民理解白皮書 今年迎來第11個「全民國家安全教育日」，警務處繼續推出不同活動，其中在下月12日，警方將在金鐘夏慤花園舉辦主題為「護港遠航」的國安教育活動，屆時將會首次展出宣傳車「護港號NSailing」，讓市民更透徹理解上月國務院發布的《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書內容；亦會出動國安教育宣傳車，並到學校宣傳。

銳眼計劃破案成效顯著 劫案創歷史新低 自上任以來，周一鳴一直努力推動智慧警政，而「銳眼計劃」是其中之一。他表示，至今已安裝了5,000支閉路電視，協助執法的成效顯著，冀在2028年加裝至6萬支。截至去年底，已經成功協助偵破案件763宗，拘捕1,280人。部分罪案的數目亦顯著下降，例如劫案創下歷史新低，部分較嚴重的案件亦透過銳眼計劃下的閉路電視，能夠即日破案。周一鳴認為，這顯示銳眼計劃有效提醒整體治案情況，凸顯高質量安全。就保障私隱方面，周一鳴稱，內部有嚴格指引，包括查閱權和保留期限等；強調閉路電視不會拍攝到住宅的內部情況，同時在閉路電視下方亦有明確標示，市民也普遍接受。

對於如何利用人工智能(AI)提升警隊工作效率，周一鳴認為，AI是善用科技必不可少的一環，警隊亦要思考利用AI防罪滅罪。他舉例，警隊研發的防騙視伏App，便應用了很多AI的部分，銳眼計劃亦不例外。透過AI可盡早識破罪犯的部署。他透露，以往要發現新的犯案手法才可追查，現在則可以預視他們可能使用的犯案手法，「希望將時間拉近一點」。 周一鳴又指，未來會加強與不同國家的警隊合作，尤其是科技應用上，冀可互補不足；同時亦會加強對警隊不同部門成員的培訓，加強他們運用科技的能力。