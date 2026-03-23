大學生放棄學位轉投職專教育 學徒：公司更看重個人能力

學生從中學畢業到讀大學或加入職場，是人生其中一個重要的分水嶺。不少人在獲大學取錄後，無論是否心儀之科均會「穩穩陣陣」讀畢4年課程。但26歲的羅子浩在發現所選學科不適合自己時，毅然放棄了大學學位，轉讀職業訓練局(VTC)的職學計劃高級文憑課程，由「學徒」做起。雖然所行的路較友儕「崎嶇」，但經過數年半工讀，現已成為助理工程師，並繼向工程師目標進發。他努力亦獲肯定，昨獲尤德爵士紀念基金第39屆獎學金頒發優秀學徒獎。

羅子浩2019年中學畢業後，獲城市大學取錄修讀電子工程學位課程，惟半年後發現課程主要與IT相關，與所期望學習的內容不太一樣，與家人商量後便放棄學位，參與了VTC的學徒計劃，報讀屋宇裝備工程學高級文憑，並在課程下到現時工作的公司參與在職培訓，其後一直維持半工讀，並完成所銜接的學士學位屋宇設備工程(榮譽)工學士課程。 羅當日決定令他最終花5年取得學位，部分人或覺行了冤枉路，他坦言「Quit U後所認識的老師、同學都問，為甚麼不捱下去，我跟他們說已諗清楚，無謂在不喜歡的學位上浪費4年。現在亦證明當初的選擇是正確的。」他續指，選擇學徒這條路是因為機構保障有清晰的路徑，反而不用走那麼多冤枉路。

羅子浩憶述，因突然要踏入職場初時確會有點不適應，「心態上仍像個小朋友，但同事只會以職位看」；亦因半工讀難以遷就玩樂時間，與在學朋友易有疏離感，但當朋友亦投身職場後，大家面對相類似情況，感覺回復從前。 他又指，「(不少公司)對fresh grad可能頭一兩年會看學歷、背景，但過幾年後，公司更看重履歷、上司評價、專業牌照。」他寄語走職專路的學生，雖然或比同齡人少了私人時間，也會聽到很多質疑聲音，但不要放棄去追尋、決定要走的這條路。

中學生望海外升學後回港貢獻社會 相對現時17歲、保良局蔡繼有學校中六學生馮凱澄升學路較平坦。初中便對化學和生物學感興趣，已計劃到英國牛津大學修讀生物化學(分子與細胞)綜合學士與碩士學位課程。她表示，牛津大學聚集了世界各地最頂尖的研究者和科學家，希望可以透過求學經驗跟隨他們見識更多的東西、擴寬視野，日後回港再貢獻社會，為香港醫療體系出一份力。她更指，政府近年來也投入了很多的資源到科研項目中，特別是醫療；加上北都亦非常注重醫療科研的創新，相信本港的科研前路會很光明。

至於正就讀理工大學時裝(榮譽)文學士組合課程、20歲的潘慧媛則稱，雖然在香港發展時裝相關行業並不容易，但認為很多人依然會用不同方式去做，只是視乎自己願意為想做的事情付出多少。 近千人獲尤德爵士紀念基金獎學金 羅子浩、馮凱澄及潘慧媛分別於尤德爵士紀念基金第39屆獎學金獲頒優秀學徒獎、海外獎學金及獎學金。頒獎典禮昨日於香港大會堂舉行，基金在2025/26學年撥出306萬元，合共958名學生、4名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項。