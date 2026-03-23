北都4新發展區設展館 甯漢豪︰助招商引資 加深認識

北部都會區是香港未來經濟發展的重要引擎，涵蓋元朗區和北區的已發展新市鎮及新發展區，推動「南金融、北創科」的產業布局。發展局長甯漢豪表示，政府先後於北都四個新發展區，包括古洞北、粉嶺北、洪水橋/厦村和河套設立展館，既可讓公眾實地視察，了解並支持北都作為香港戰略增長區的發展，同時有助招商引資，集中展示北都的潛力，以推動企業參與建設，並吸引企業落戶，推動產業集聚。

當中古洞北新發展區設立一個較大型、「一館多用」的北都核心展廳，將採用更多創新科技，打造全景式互動平台，多媒體展示、多角度呈現北都作為香港未來發展的新引擎，並爭取於2027年啓用首階段。當局指，新展廳鄰近即將於2027年啓用的東鐵線古洞站，交通便利，塱原自然生態公園亦在展廳毗鄰，參觀展廳的人士可以順道遊覽該公園，了解北都「發展與保育並行」的理念和成果。