10年減7萬適齡學生 蔡若蓮︰資助學校擴容「言之尚早」

香港出生人口下跌，適齡學童愈來愈少，令本地學校出現收生困難。教育局長蔡若蓮表示，對於是否容許資助學校申請「擴容」，局方評估短時間內不會突然有大量非本地生來港；如果日後有大量非本地生想來港升讀，當局亦會再研究容許資助學校參與，但目前言之尚早。對於近期接連有坊間宿舍被揭違規經營，蔡若蓮表示，暫時未發現有單位涉及非法教學。 因應學齡人口下降，下學年有15間小學獲「派0班」小一。蔡若蓮昨出席電視節目時表示，過去10年香港適齡學生累計減少大約6萬至7萬人，但同期只減少了兩間小學，形容屬「退無可退」。她又說，部分學校是「單頭」，過往較難合併，「支援公營學校持續發展專責小組」會提供專業意見，並協助找不同辦學團體商討，預計5月會公布有關學校提交的最終方案的可行性。

16人的開班線暫無意改變 蔡若蓮重申，合併「升級」構思並非救校或守校的策略，而是希望更多辦學團體更主動思考有關方案；強調合併過程一定要提升學校的規模和教學質素。她又稱，留意到有學校期望與不同資助模式學校嘗試合併，局方會研究可否拆牆鬆綁。蔡又指，現屆政府暫無意改變16人的開班線，而政府正制定「香港五年規劃」，可能會研究長遠人口下降的情況。 教育局早前邀請直資學校申請「直資擴容」，即上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生；對於會否考慮擴展至資助學校，蔡若蓮表示，局方持開放態度，惟評估短時間內不會突然有大量非本地生來港；若日後有大量非本地生想來港，會再作研究，惟強調目前言之尚早。

暫未發現有宿位用作非法教學用途 隨着本港非本地生的數目愈來愈多，對學生宿舍的需求亦愈來愈高，惟近來坊間宿舍被揭違規經營的情況。蔡若蓮表示，若相關住宿和學校未有任何聯繫，只屬住宿床位，會受《床位寓所條例規管》；而局方暫時未發現有單位用作非法教學用途。 她表示，需要入住學生宿舍的非本地生都是家人不在港，數量非常少，暫未見相當規模，惟強調會留意情況。 蔡若蓮又指，本港的國際學校及直資學校原有宿位合共有3千多個，目前未住滿，會觀察運作情況，視乎有否需要增加。對於是否需要就寄宿服務訂立監管機制，她回應指或會與其他部門商討。