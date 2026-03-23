屯門醫院全港首例磁波刀治震顫型柏金遜症 無創 無麻醉 即時改善徵狀

柏金遜症是本港第二常見神經退化性疾病，現時有逾12,000宗確診個案，約九成為原發性柏金遜症，包括震顫型等；惟約30%震顫型主導柏金遜症患者對藥物反應不理想。屯門醫院神經醫學中心於上月完成全港首宗採用磁力共振引導高強度聚焦超聲波系統、又稱「磁波刀」，治療震顫型柏金遜症的案例，患者在無創及無麻醉下接受消融治療。患者術後分享，指接受治療後，無論是手震還是走路都有明顯改善，外出時亦毋須再擔心旁人目光。

屯門醫院神經醫學中心於2024年12月引入全港首個磁力共振引導高強度聚焦超聲波(磁波刀)系統，中心上月獲由鍾逸傑爵士於2007年9月成立、醫管局大會監管的善心醫療基金資助，撥款約150萬元，研究以「磁波刀」治療震顫型柏金遜症的成效。磁波刀消融術結合磁力共振導航系統，將高強度的超聲波穿透頭骨，聚焦在腦部引發震顫的目標組織，以消融方式阻斷異常的神經訊號，取代以往須以微創手術方式，將射頻針放置在目標組織進行熱消融的射頻消融術。新技術可持續監察病人手術範圍的溫度，反覆以中溫壓抑「靶點」，測試即時成效及副作用，更屬無創、無麻醉的治療方式。

首位接受磁波刀消融術的柏金遜症患者、54歲從事地盤管事的張先生，自2021年起出現手震，其後經腦神經科醫生確診；在2024年因持續手震被迫停工，同時也因擔心陌生人歧視目光而減少外出及社交。他表示，「最早期好少震，攞住張紙有少少郁，慢慢就攞起部手機都震，再慢慢就行路都震。」張先生指，幾乎已嘗試所有藥物治療，惟病情未能改善。

其後得悉屯門醫院神經醫學中心提供磁波刀治療，經轉介後於上月5日完成治療，徵狀即時得到改善。他表示，手術期間完全清醒，治療完成後，手震及走路情況均有所改善。