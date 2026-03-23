兩蚊兩折｜二元乘車優惠4.3起變「兩蚊兩折」　孫玉菡料一年節省5.5億

長者及合資格殘疾人士兩元乘車優惠，將於4月3日起調整為「兩蚊兩折」，即成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付2元車費。而成人票價高於10元，受惠人士則須繳付成人票價的兩折車費，轉乘車程同樣適用。

​實施「兩蚊兩折」安排後，二元優惠計劃的受惠對象維持不變，合資格受惠人士可使用樂悠咭或「殘疾人士身分」個人八達通繼續享受乘車優惠。勞工及福利局局長孫玉菡表示，二元優惠計劃旨在鼓勵長者及合資格殘疾人士參與社區活動，從而建立關愛共融的社會。「兩蚊兩折」方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間取得平衡。