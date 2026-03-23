兩蚊兩折｜二元乘車優惠4.3起變「兩蚊兩折」　孫玉菡料一年節省5.5億

長者及合資格殘疾人士兩元乘車優惠，將於4月3日起調整為「兩蚊兩折」，即成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付2元車費。而成人票價高於10元，受惠人士則須繳付成人票價的兩折車費，轉乘車程同樣適用。
實施「兩蚊兩折」安排後，二元優惠計劃的受惠對象維持不變，合資格受惠人士可使用樂悠咭或「殘疾人士身分」個人八達通繼續享受乘車優惠。勞工及福利局局長孫玉菡表示，二元優惠計劃旨在鼓勵長者及合資格殘疾人士參與社區活動，從而建立關愛共融的社會。「兩蚊兩折」方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間取得平衡。
孫玉菡其後見記者，進一步指出方案可顯著改善「長車短搭」情況，例如精打細算的長者不會再選乘過海巴士在區內移動，而是選乘10元以內的短程車。他預計在新一個財政年度，可節省5.5億元公帑開支。至於240程優惠上限，會在明年才生效。
當日起會有服務大使
政府會於「兩蚊兩折」調整生效日起，在港鐵站和公共交通交匯處等，派駐服務大使協助市民及解答查詢。政府將推出一系列宣傳，讓合資格受惠人士了解「兩蚊兩折」安排。勞福局今日也為全港18區區議員和地區服務及關愛隊舉行兩場簡報會，講解「兩蚊兩折」安排，以便他們協助向二元優惠計劃的受惠人士宣傳和解答查詢。