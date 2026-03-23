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出版：2026-Mar-23 11:00
更新：2026-Mar-23 11:00

結業潮｜九龍城好彩海鮮酒家 經營30載「無奈結業」

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屹立九龍城廣場30年的好彩海鮮酒家因租約期滿「無奈光榮結業」。(網上圖片)

屹立九龍城廣場30年的好彩海鮮酒家因租約期滿「無奈光榮結業」。(網上圖片)

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踏入2026年，本港飲食業繼續出現結業個案。根據政府數據，中式餐館去年總收益下跌2.9%，數量更是下跌4.3%。屹立九龍城廣場30年的「好彩海鮮酒家」因租約期滿，已於周日(3月22日)「無奈光榮結業」。有網民估計或與九龍城廣場盛傳將拆卸重建有關。

屹立九龍城廣場30年的好彩海鮮酒家因租約期滿「無奈光榮結業」。(香港酒樓關注組FB) 屹立九龍城廣場30年的好彩海鮮酒家因租約期滿「無奈光榮結業」。(網上圖片) 屹立九龍城廣場30年的好彩海鮮酒家因租約期滿「無奈光榮結業」。(網上圖片) 屹立九龍城廣場30年的好彩海鮮酒家因租約期滿「無奈光榮結業」。(網上圖片) 屹立九龍城廣場30年的好彩海鮮酒家因租約期滿「無奈光榮結業」。(網上圖片)

疑與九龍城廣場傳重建有關

好彩海鮮酒家屬於好彩集團，官方社交平台稱集團旗下擁有好彩海鮮酒家、彩晶軒全港共10家分店。好彩海鮮酒家位於九龍城廣場的分店早前貼出告示，與街坊道別：「本店經營30載，因租約期滿，無奈光榮結業。」店家又向多年來支持的街坊表達了感謝，表示「天下無不散之筵席，但每一份滋味，都因你們的陪伴而深刻，這三十年來的回憶將永藏心底。」

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有顧客於社交平台表達不捨，「好似同業主傾唔掂租金，35年嘅回憶，又少一間好食嘅酒樓」、「係九龍城好嘢就冇灑」、「呢間好彩係校巴司機和校車保母嘅專用食堂」、「好可惜，依家酒樓好好食，啲員工好專業，冇話就嚟執笠冇心機經營，今日(最後一日)的點心都係好好」、「連間aeon都無埋，人流大減，呢間真係好食」。有網民估計與九龍城廣場盛傳將拆卸重建有關，「好似九龍城廣場要拆卸重建」、「九龍城廣場要拆，所有店舖逐步準備結業」、「傾掂租都冇用，九龍城咁多條街都重建，最少10年8年，都冇人流」。

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