銅鑼灣60年大廈免半年管理費 助業主紓困獲讚「佛心法團」

屋苑管理費幾乎每年加價，成為業主之痛，惟有近60年樓齡、位於銅鑼灣謝斐道的美漢大廈，業主立案法團近日貼出告示，稱考慮到近年業主經濟負擔加重，加上大廈維修基金及營運帳目現時盈餘充足，決定4月起免收管理費為期半年。

社交平台近日有網民拍得一張由美漢大廈業主立案法團管理委員會主席於本月19日致全體業主的告示，稱鑒於近年整體經濟環境波動，業主經濟負擔日益加重，法團有見及此，並考慮到大廈維修基金及營運帳目現時盈餘充足，具備條件作出紓緩安排，遂於2026年1月30日舉行業主特別大會，經商議後議決通過，由2026年4月1日起至2026年9月30日止，免收管理費為期六個月，以期減輕各業主在短期內的財政壓力。

告示指，上述期間的管理費將由法團累積盈餘承擔告示大廈日常保安、清潔、維修等各項服務將維持不變告示不受影響。管理費將於2026年10月1日起恢復正常收取。