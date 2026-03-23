港鐵滑板青年吸食「太空油」顫抖？ 片段現擺拍羅生門

社交平台流傳一段標明「企硬take野」的影片，一名長髮青年坐在港鐵車廂中，旁邊擺放一塊滑板，右手拿着疑似酒精類飲品，左手拿着電子煙機，及後他吸了一啖電子煙後，左手突開始抽搐，最後蔓延至全身，一度被網民認為有人公然於車廂吸食「依托咪酯（前稱太空油」）煙彈。 惟及後另一片段標明「幕後花絮」顯示，青年突然坐在港鐵車廂期間，「抽搐全身」數秒後，突回復「正常狀態」，向拍攝者方向面露笑容稱「喂，得未呀？」，相信「吸食」片段疑為擺拍。

港鐵回覆《am730》查詢時表示留意到網上相關片段，但不清楚其來源及拍攝時間，而車站並沒有相關事件的記錄，強調根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000元。發言人呼籲乘客不要在鐵路處所內吸煙，如有乘客發現相關情況，可即時報警，或通知車站職員作跟進。 影片一度引起網民熱議，有人懷疑他吸食「太空油」（依托咪酯）煙彈，「依家竟然咁光明正大」、「企硬唔take嘢，坐低慢慢take」、「食到柏金遜症咁款」、「公共地方出現呢啲情況好危險」、「一開始以為佢支電動牙刷識發光」。

曾在港鐵吸煙 最高處罰5000元 惟當網民發現影片疑為擺拍後，再有人留言稱「尋日條片咁hit，會唔會俾警察請返差館問話？」、「真又好假又好，差佬應該都會刮佢照肺」、「幾好戲」、「扮得好似」、「屬於演技派，能角逐2027年金馬獎」、「證明左佢似吸毒友」，亦有人指影片已證明青年曾在港鐵飲食及吸煙，始終已經犯法。