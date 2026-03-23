熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-23 16:52
更新：2026-Mar-23 16:52

DSE 2026｜網傳英語口試有考生干擾發言　考評局：無發現刻意破壞試場秩序情況

分享：
考評局表示，2026年中學文憑試(DSE)英國語文科說話能力考試已於上周完成(考評局圖片)

考評局表示，2026年中學文憑試(DSE)英國語文科說話能力考試已於上周完成(考評局圖片)

adblk4

考評局表示，2026年中學文憑試(DSE)英國語文科說話能力考試已於上周完成，今年英語口試設立55個試場，包括在25間學校設立一般試場，30間學校設立特別試場，並安排逾5.3萬名考生應考。

局方留意到近日社交媒體有留言，稱部份考生在小組討論時曾作出干擾其他考生發言的行為，但局方一直有密切監察DSE整體運作，並未發現有考生刻意破壞試場秩序與考試進行的情況，促考生們勿輕信網上傳言，令備試心情受影響。

營養師推薦｜DSE醒腦餐單 營養師推薦｜DSE醒腦餐單 營養師推薦｜DSE醒腦餐單 營養師推薦｜DSE醒腦餐單 營養師推薦｜DSE醒腦餐單 營養師推薦｜DSE醒腦餐單 營養師推薦｜DSE醒腦餐單

評分不會因其他考生表現受影響

考評局續指，英語口試的評核機制已沿用多年，分為小組討論及個人回應兩部分，考核考生以英語表達思想和傳達意念的能力，以及運用合適的策略，包括身體語言、對話等，以建立和維持有效溝通與交流。同時，考試亦採用「雙評制」，由兩位口試主考員依據評核準則，並按每位考生在兩部分的整體表現作出獨立評分，故每位考生的評分不會因其他考生的表現而受到影響。

另外，口試考試過程有錄影，若兩名主考員評分差異高於預設的分數差異門檻，將會安排另一名主考員根據相關的考試錄影，進行第三評審，以確保評分公平與可靠。若主考員發現有任何考生壟斷發言或作出違規行為，均會即時跟進，但強調考生在應考時表現有所不同，並不屬於考試異常情況。

adblk5

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵期間限定「艇仔粉」套餐

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務