DSE 2026｜網傳英語口試有考生干擾發言　考評局：無發現刻意破壞試場秩序情況

局方留意到近日社交媒體有留言，稱部份考生在小組討論時曾作出干擾其他考生發言的行為，但局方一直有密切監察DSE整體運作，並未發現有考生刻意破壞試場秩序與考試進行的情況，促考生們勿輕信網上傳言，令備試心情受影響。

評分不會因其他考生表現受影響

考評局續指，英語口試的評核機制已沿用多年，分為小組討論及個人回應兩部分，考核考生以英語表達思想和傳達意念的能力，以及運用合適的策略，包括身體語言、對話等，以建立和維持有效溝通與交流。同時，考試亦採用「雙評制」，由兩位口試主考員依據評核準則，並按每位考生在兩部分的整體表現作出獨立評分，故每位考生的評分不會因其他考生的表現而受到影響。

另外，口試考試過程有錄影，若兩名主考員評分差異高於預設的分數差異門檻，將會安排另一名主考員根據相關的考試錄影，進行第三評審，以確保評分公平與可靠。若主考員發現有任何考生壟斷發言或作出違規行為，均會即時跟進，但強調考生在應考時表現有所不同，並不屬於考試異常情況。