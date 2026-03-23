港女屯馬綫遭色狼摷裙底發帖公開事件　20歲男涉非禮被捕 (有片)

有本港女子乘搭港鐵屯馬綫期間，懷疑遭一名陌生男子「摷裙底」，她事後在社交平台發「警世文」呼籲大家小心保護自己。警方表示，元朗警署周一接獲兩名分別18歲及26歲女子報案指，周日晚上約11時在屯馬綫列車車廂被一名男子非禮。案件交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進，經調查後警方周二上午在荃灣區，以涉嫌「非禮」拘捕一名20歲黃姓男子，他現正被扣留調查。

一名女網民於網上社交平台發帖文指，周日晚上11時15分乘搭港鐵屯馬綫時疑遭一名男子「摷我條裙……左手摷緊 右手部手機唔知係咪錄緊片」，從影片中可見，該名男子站在港女身後，不足一個身位頗為貼近，其左手不停搓揉港女身上短裙的裙擺，右手則手握著一部手提電話並扶著車頂位置。帖主指，當時車廂內並不算多人，但該名男子靠近她企已感到奇怪，「我tun(褪)出啲佢又繼續逼埋嚟，跟住開始feel到啲野」，但因對方孭著一個大袋，帖主以為只是大袋碰撞到她，「但越嚟越唔對路，所以我越tun(褪)越出，我一走開佢即刻係(喺)荃灣西落車！！」