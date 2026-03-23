網上熱話｜港女搭西鐵被色狼摷裙底po警世文 「推到全香港見到呢個鹹濕佬」（有片）

港女於西鐵遭一名陌生男子「摷裙底」，嬲爆發警世文希望大家小心保護自己！ 一名女網民於網上社交平台發帖文指，昨日（22日）晚上11時15分乘搭港鐵西鐵綫時疑遭一名男子「摷我條裙……左手摷緊 右手部手機唔知係咪錄緊片」，從影片中可見，該名男子站在港女身後，不足一個身位頗為貼近，其左手不停搓揉港女身上短裙的裙擺，右手則手握著一部手提電話並扶著車頂位置。帖主指，當時車廂內並不算多人，但該名男子靠近她企已感到奇怪，「我tun（褪）出啲佢又繼續逼埋嚟，跟住開始feel到啲野」，但因對方孭著一個大袋，帖主以為只是大袋碰撞到她，「但越嚟越唔對路，所以我越tun（褪）越出，我一走開佢即刻係（喺）荃灣西落車！！」

該名男子落車後，帖主表示對面一名叔叔男乘客問她是否被非禮，「但我個（嗰）時好驚又以為自己feel錯野所以無出聲，佢淨係摷條裙又無揸落嚟」，她又恐怕已經被該名男子偷拍，「後尾落車有個女仔同我講佢拍咗佢片，因為原來佢都比佢摸咗，但佢太驚」，她表示十分感謝該名女子醒目地拍下證據，「見到你眼濕濕都知你好驚」，又揚言要「推到全香港見到呢個鹹濕佬！！無論係男定女都要小心保護自己」，並表示今日（23日）稍後時間會去報警。

帖文引起大量網民關注，更有一名網民留言表示自己前幾日返學搭西鐵時亦曾遇到同一名男子，同樣疑遭非禮，事主稱起初遭男子用手指「篤住我大概胳肋底嘅位置」，她不確定對方是否故意，惟有褪開少少，不料男子不久後又再次靠近，「佢隻手放身體側邊，逐啲逐啲tun（褪）埋嚟，試圖掂我大髀」，事主驚慌下立即離開行至車廂中間，該名男子亦逃跑至其他車廂。不少網民紛紛留言支持帖主「好彩有人幫你拍片 即係條友癲到一程車非禮兩個（最少）」、「點解啲男人唔可以正正經經搭車」，另外亦有不少網民質疑帖主為何要靠近陌生男子身邊。