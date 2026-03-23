陳國基督導政策局 「快實準」原則推進香港五年規劃工作

政務司司長陳國基表示，特區政府正密鑼緊鼓全面推進對接國家「十五五」規劃的工作，他先後主持兩場籌備會議，督導並統籌協調轄下九個政策局，以「快、實、準」的原則，全速推進「香港五年規劃」的籌劃編制工作，務求發揮行政主導的治理效能，帶領香港把握好契機，將中央支持和國家發展提供的龐大機遇，轉化為實實在在的成果。



陳國基在社交專頁提到，他在會議上強調，各政策局必須主動、高效對接國家戰略要求，在規劃推動社會、經濟、民生發展的過程中，充分發揮「一國兩制」下的獨特優勢，實現以「香港所長」服務「國家所需」的戰略目標。而各政策局已陸續就各自政策範疇訂定未來五年的發展願景與核心框架，目標今年內高質量完成首份屬於香港的行動綱領，綱領既要全面承接國家的戰略部署，亦要切實回應社會對香港邁向高質量發展的殷切期盼，政府將透過不同渠道諮詢持份者及公眾意見，確保規劃既高瞻遠矚和切實可行。



陳國基表示，中央在《十五五規劃綱要》中，明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位，亦明確支持香港加快北部都會區建設，以及打造國際高端人才集聚高地，為香港發展展示廣闊前景、注入強勁動能，也對特區政府的統籌推進能力提出了更高要求。