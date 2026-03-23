直資學校議會訪泰國馬來西亞　推廣香港升學途徑盼吸非本地學生

滙基書院(東九龍)為其中一間有宿舍的直資學校。（羅庸軒攝)

全港有48間中小學獲批錄取自資入讀的非本地學生，香港直接資助學校議會周五將組團前往泰國和馬來西亞宣傳本港教育課程和升學途徑，冀透過面談形式推廣吸引學生來港升學，暫未有訂下收生目標。議會並將成立宿舍事務委員會，負責處理坊間學生宿舍營辦商和運作等事宜，盼盡快完成相關工作更方便學校招生。

每場活動暫過百人報名

去年《施政報告》提出容許直資學校錄取以自資形式入讀的非本地學生，教育局日前批准48間中小學參與「直資擴容」計劃，可透過擴班或增加學額錄取非本地學生自資入讀，當中8間設有宿舍。