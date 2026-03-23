直資學校議會訪泰國馬來西亞　推廣香港升學途徑盼吸非本地學生

全港有48間中小學獲批錄取自資入讀的非本地學生，香港直接資助學校議會周五將組團前往泰國和馬來西亞宣傳本港教育課程和升學途徑，冀透過面談形式推廣吸引學生來港升學，暫未有訂下收生目標。議會並將成立宿舍事務委員會，負責處理坊間學生宿舍營辦商和運作等事宜，盼盡快完成相關工作更方便學校招生。
每場活動暫過百人報名
去年《施政報告》提出容許直資學校錄取以自資形式入讀的非本地學生，教育局日前批准48間中小學參與「直資擴容」計劃，可透過擴班或增加學額錄取非本地學生自資入讀，當中8間設有宿舍。
直資學校議會周五將組團啟程往泰國曼谷和馬來西亞吉隆坡，有8間直資學校共11名代表參與，4日行程包括在兩地舉辦教育講座和拜訪當地教育官員，介紹本港直資學校課程和升學途徑，以及交流教育經驗和跨境升學安排等，期望透過面對面向當地家長和學生介紹，吸引有意來港修讀國際課程的非本地學生，每場活動暫已有過百人報名參與。
增委員會處理坊間宿舍事宜
住宿為海外學生考慮問題之一，直資學校議會內部會成立宿舍事務委員會，由熟悉學校運作和學生需要的校長負責協調不同學校合作和監察坊間宿舍營辦商。直資學校議會副主席陳狄安透露，委員會在揀選宿舍營辦商時，會考慮設施是否符合香港相關法例、監護人和舍監安排、衞生狀況和附近環境等，營辦商亦要關顧精神健康及學生成長，如提供課後活動、文化之夜、運動活動等。
陳狄安表示，委員會將盡快完成宿舍相關工作，包括制訂營運實務守則，使學校招生時毋須顧慮太多住宿問題，但相信有宿舍學校在首輪招生會有較大優勢，又稱不便評論坊間有關懷疑非法學生宿舍的報道。他認為，香港中西文化交融、設有兩文三語教育，亦是全球最安全城市之一、有多種國際課程供報讀等，相信整體能吸引海外學生有信心和清楚目標到本港中小學和大學升學。連同學費和宿舍費用，他估計在港留學一年需要約三十多萬元，形容對比其他海外熱門留學地點有很大優勢。
外訪招生目標未訂
今次是本港教育界首次組團到海外推廣基礎教育，直資學校議會未有就今次推廣團訂立收生數字目標，預告未來會繼續在東南亞國家推廣，除組團外訪亦有機會與大學到其他國家招生，如哈薩克斯坦或「一帶一路」國家等。