打風｜天文台料6月或之前踏入風季　約4至7個熱帶氣旋襲港

香港今日發布全年天氣展望，台長陳柏緯表示，預計本港今年有機會於6月或之後踏入風季，至10月或之前結束，料年內約4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，數目接近正常。

因考慮到厄爾尼諾現象有可能於今年下半年發展，以及氣候持續暖化，料今年全年平均氣溫會較正常高，或達到最高氣溫紀錄首十位的機會。對於全年雨量，天文台指已考慮包括厄爾尼諾的因為，預料將接近正常，介乎2100至2700毫米。

惟陳栢緯強調，本港仍有機會受暴雨和局部地區大雨影響，市民應為風雨季做好準備。