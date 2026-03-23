打風｜天文台料6月或之前踏入風季　約4至7個熱帶氣旋襲港

香港今日發布全年天氣展望，台長陳柏緯表示，預計本港今年有機會於6月或之後踏入風季，至10月或之前結束，料年內約4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，數目接近正常。
因考慮到厄爾尼諾現象有可能於今年下半年發展，以及氣候持續暖化，料今年全年平均氣溫會較正常高，或達到最高氣溫紀錄首十位的機會。對於全年雨量，天文台指已考慮包括厄爾尼諾的因為，預料將接近正常，介乎2100至2700毫米。
惟陳栢緯強調，本港仍有機會受暴雨和局部地區大雨影響，市民應為風雨季做好準備。
陳栢緯又指，天文台今年將繼續加強各項服務，包括在網頁和「我的天文台」手機應用程式中，提供全港14個潮汐站未來12小時的總水位預測；亦會在熱帶氣旋警報內加入越堤浪的預報訊息，提醒市民面向哪個方向的海岸可能受影響；並於今年第二季於網站推出更多地區的「香港暑熱指數」數據。
同時，繼天文台於2024年底在「我的天文台」手機應用程式推出「大灣區天氣資訊」，今年下半年會將逐步推出韓國及泰國多個城市的定點天氣資訊。陳栢緯指出，因這些資訊須聯絡當地氣象單元，先得其同意才能掌握，正聯絡不同地區的氣象部門，將服務逐步推展至其他香港人喜歡去旅行的地方。
去年12月至今年2月為有紀錄以來最暖冬季
回顧去年天氣狀況，陳栢緯指出，去年為本港有紀錄以來第6暖的一年，其中，10月更是異常溫暖，平均氣溫、平均最低氣溫、熱夜及酷熱天氣日數全均打破各自紀錄；而去年12月至今年2月亦是有記錄以來最暖的冬季，平均氣溫達攝氏19.3度，較正常值高2度。此外，天文台於去年曾發出5次黑色暴雨警告，打破自1992年暴雨警告系統開始運作以來的最高紀錄；年內更有14個熱帶氣旋，引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，亦是自1946年以來最多。