陳克勤連任民建聯主席　要求黃碧嬌全力配合調查如違法絕不姑息

民建聯今日選出新一屆領導層，由陳克勤連任黨主席。他指民建聯會認真研究在行政主導下的任務、角色及責任，包括加強掌握社情民意，推動政府良政善治。

民建聯執委會今日選出陳克勤擔任主席，陳勇、陳恒鑌、陳學鋒、周浩鼎及葛珮帆連任副主席；秘書長及副秘書長分別是葉傲冬及張琪騰；及由莊惠明出任司庫。

持續跟進宏福苑安置工作

陳克勤感謝成員的信任及推舉他連任，他指了解社會各界對政團的要求愈來愈高。新一屆領導層會繼續深化工作，目標成為中央政府強國建設的「好幫手」、特區政府良政善治的好夥伴、社會各界發展動能的好朋友。未來工作重點包括配合港府制定香港五年規劃，民建聯會成立相應的小組跟進。民生方面，會推動大廈維修管理制度改革，及跟進宏福苑居民安置工作。