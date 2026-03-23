陳克勤連任民建聯主席　要求黃碧嬌全力配合調查如違法絕不姑息

民建聯今日選出新一屆領導層，由陳克勤連任黨主席。他指民建聯會認真研究在行政主導下的任務、角色及責任，包括加強掌握社情民意，推動政府良政善治。
民建聯執委會今日選出陳克勤擔任主席，陳勇、陳恒鑌、陳學鋒、周浩鼎及葛珮帆連任副主席；秘書長及副秘書長分別是葉傲冬及張琪騰；及由莊惠明出任司庫。
持續跟進宏福苑安置工作
陳克勤感謝成員的信任及推舉他連任，他指了解社會各界對政團的要求愈來愈高。新一屆領導層會繼續深化工作，目標成為中央政府強國建設的「好幫手」、特區政府良政善治的好夥伴、社會各界發展動能的好朋友。未來工作重點包括配合港府制定香港五年規劃，民建聯會成立相應的小組跟進。民生方面，會推動大廈維修管理制度改革，及跟進宏福苑居民安置工作。
如發現黃碧嬌違法絕不姑息
捲入宏福苑法團爭議的大埔區議員黃碧嬌，當選民建聯監察委員會委員，被問到會否削弱監委會的形象。陳克勤回應事件，指留意到政府成立的獨立委員會要求黃碧嬌提交資料，他要求黃全力配合調查。由於調查進行中，陳克勤表示不便作任何評論，但若調查結果發現黃碧嬌有不當行為，甚至是犯法。民建聯會嚴肅處理、絕不姑息。
民建聯監委會方面，盧文端由於希望有多些時間陪伴家人，無競逐連任主席，將轉任民建聯會務顧問。監委會主席改由李聖潑出任，他表示會利用作為港區全國人大代表及在商界的經驗，協助民建聯與工商界更緊密聯繫，助力跨階層發展。