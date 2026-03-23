海洋列車換動畫　八爪魚完成16年「攻擊」　網友不捨告別童年回憶

香港著名景點海洋公園設有山上與山下園區，園方早年架設登山纜車接駁兩區，直至2009年9月才增設第二種登山方式——「海洋列車」。列車最為人津津樂道的特色，是行駛期間車頂播放的動畫，列車在海底穿梭、遭巨大八爪魚襲擊的場景，成為無數港人的共同回憶。如今，列車即將換上新的行車動畫，這段陪伴了16年的動畫即將走到終點。
有網民在社交平台Threads分享，今日（23日）乘坐海洋列車時，職員告知「今日係最後一日見到隻八爪魚」，並解釋動畫已沿用多年，需要更新，「呢段片用咗16年，係時候換啦。」事主無意中見證八爪魚「攻擊」列車的最後一幕，感慨道，「呢隻八爪魚就已經日日喺度攻擊列車，攻擊咗足足16年。再見啦，八爪魚。」
網友：八爪魚都攰了
消息引起大批網民迴響，不少人上載昔日乘坐海洋列車的片段，紛紛表示不捨，「童年回憶又-1」、「竟然換？！！」；亦有人笑言「咁多年八爪魚都攰了」、「次次搭都比佢攻擊，佢唔攰我都厭了」，期待新動畫登場。不少人亦分享童年回憶，「細個好驚嗰隻八爪魚」、「驚到唔敢搭海洋列車」、「唔講都唔記得有呢樣嘢，太耐無搭過海洋列車了」。
Sanrio主題動畫接替
翻查海洋公園網站，全新「蔚藍海洋之旅」設計主題的「海洋列車」將於3月28日正式登場。屆時，穿上潛水衣的Sanrio character會在動畫中陪伴遊人探索深海，沿途與繽紛海洋生物打招呼，接替八爪魚，展開新一段旅程。