直資學校議會訪泰馬推廣 吸非本地生赴港

本港有48間直資學校獲批招收自資非本地學生，香港直資學校議會周五將組團到泰國和馬來西亞推廣本港中學課程和升學途徑等，希望以面對面推廣吸引當地學生赴港升學，暫未有訂立收生目標。議會並會成立宿舍事務委員會，處理和監管坊間學生宿舍承辦商運作等。
去年《施政報告》提出容許直資學校錄取自資非本地學生，教育局近日批准48間中小學參與相關的「直資擴容」計劃，當中8校設有宿舍。直資學校議會周五將組團，與7間學校的代表到泰國曼谷和馬來西亞吉隆坡4日，舉辦教育講座和拜訪當地教育官員等，介紹本港直資學校課程和升學途徑、交流跨境升學安排等，期望以面對面形式向當地家長和學生介紹，吸引有意來港修讀國際課程的非本地學生，預計每場活動有過百人參與。
到港留學一年開支勝其他地點
為解決非本地學生住宿問題，議會內部將成立宿舍事務委員會，協調不同學校合作和監察坊間宿舍營辦商，過程會考慮設施是否符合相關法例、宿舍的監護人和舍監安排、衛生狀況和附近環境等，營辦商也要安排課後活動、文化之夜或運動活動等，關顧學生精神健康和成長。直資學校議會副主席陳狄安稱，委員會將盡快完成宿舍相關工作，使學校招收學生時毋須顧慮太多住宿問題，但相信有宿舍的學校在首輪招生會較有優勢。
連同學費和宿舍費用，陳狄安估計在港留學一年需要約三十多萬元，形容對比其他海外熱門留學地點有很大優勢，又說未有就今次推廣團訂立收生數字目標，預告日後會繼續在東南亞國家推廣，組團之外亦有機會跟隨大學到其他國家招生，如哈薩克斯坦或「一帶一路」國家等。