直資學校議會訪泰馬推廣 吸非本地生赴港

本港有48間直資學校獲批招收自資非本地學生，香港直資學校議會周五將組團到泰國和馬來西亞推廣本港中學課程和升學途徑等，希望以面對面推廣吸引當地學生赴港升學，暫未有訂立收生目標。議會並會成立宿舍事務委員會，處理和監管坊間學生宿舍承辦商運作等。

去年《施政報告》提出容許直資學校錄取自資非本地學生，教育局近日批准48間中小學參與相關的「直資擴容」計劃，當中8校設有宿舍。直資學校議會周五將組團，與7間學校的代表到泰國曼谷和馬來西亞吉隆坡4日，舉辦教育講座和拜訪當地教育官員等，介紹本港直資學校課程和升學途徑、交流跨境升學安排等，期望以面對面形式向當地家長和學生介紹，吸引有意來港修讀國際課程的非本地學生，預計每場活動有過百人參與。