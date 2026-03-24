料今年全年平均氣溫較正常高 天文台︰4至7個熱帶氣旋襲港

香港去年破紀錄受14個熱帶氣旋威脅，為1946年以來最多。天文台昨公布，預計本港今年有約4至7個熱帶氣旋襲港，數目接近正常，並有機會於6月或之後踏入風季，至10月或之前結束。去年為本港有紀錄以來第六暖的一年，考慮到厄爾尼諾現象或於今年下半年發展，及氣候持續暖化，料今年全年平均氣溫亦會較正常高，或再入最高氣溫紀錄首十位。 天文台發布全年天氣展望，當中預計厄爾尼諾現象或於今年下半年發展，即赤道東太平洋的海水異常偏暖，本港區域海水則接近正常或偏冷，所以熱帶氣旋發展位置會偏東面，以及向高緯度移動。台長陳柏緯表示，預計本港今年有約4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，數目接近正常。

全年雨量接近正常，介乎2,100至2,700毫米，但他提醒，本港仍有機會受暴雨和局部地區大雨影響，市民應為風雨季做好準備。他提醒香港仍有機會受較高的熱帶氣旋影響，如2023年亦為「厄爾尼諾年」，當年曾受10號風球「蘇拉」影響。考慮到厄爾尼諾現象或於今年下半年發展，及氣候持續暖化，料今年全年平均氣溫亦會較正常高，或再入最高氣溫紀錄首十位。 天文台亦回顧香港2025年天氣，指是有紀錄以來第六暖的一年，其中10月異常溫暖，平均氣溫、平均最低氣溫、熱夜及酷熱天氣日數均打破10月份紀錄。而去年12月至今年2月更是最暖的冬季，平均氣溫達攝氏19.3度，較正常值高2度。另外，天文台去年共發出5次黑色暴雨警告，打破1992年暴雨警告系統開始以來的紀錄，年內亦有14個熱帶氣旋，令天文台須發出相關警告訊號，為1946年以來最多。

惡劣天氣遇上天文大潮，威脅近岸市民。陳栢緯指，天文台今年將繼續加強各項服務，包括在網頁和「我的天文台」手機應用程式中，提供全港14個潮汐站未來12小時的總水位預測，反映天文潮汐、熱帶氣旋相關風暴潮及季候氣做成的水位影響。至於越堤浪影響，他稱，越堤浪是其中一個造成沿岸海水淹浸的因素，因此當預測香港有機會受到顯著越堤浪影響時，天文台會於熱帶氣旋警告中加入越堤浪預報訊息。另外，預計今年第二季於網站推出更多地區的「香港暑熱指數」數據。

繼於2024年底在「我的天文台」手機應用程式推出「大灣區天氣資訊」，天文台於今年下半年將逐步推出韓國及泰國多個城市的定點天氣資訊。陳栢緯指出，正聯絡不同地區的氣象部門，當獲准可使用資訊後，將服務逐步推展至港人其他旅行熱點。