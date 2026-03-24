中東戰火血洗580牛證 近年最慘烈一役 恒指曾挫千點 分析：波動未完宜忍手

中東戰火波及港股，恒生指數昨單日曾挫逾千點，近1年首次！市場憂慮美以伊戰事平息無期，令加息可能性大升並影響經濟增長，恒指昨低開488點並失守二萬五後持續向下瀉，一度跌至24,203點，最多插水1,073點，收市則仍挫894點或3.5%，報24,382點，連跌3日累失1,643點，即市與收市下跌點數，均為去年4月特朗普推「對等關稅」後最慘烈一役，惟及後夜期明顯反彈。分析指，大市短期走勢由戰事消息左右，預料仍未擺脫波動市，建議投資者先行觀望不宜大手買賣。

夜期曾彈7百點 一度重越二萬五

戰火「血洗」恒指千點後，昨單日多達580隻牛證「打靶」，當中恒指牛證佔414隻；另外，恒指昨亦失守俗稱牛熊分界線的250天線，並再創8個月低。而在傳出特朗普指示停止攻擊伊朗能源設施後，夜期明顯反彈，截至本港時間昨晚10時半，恒指夜期反彈778點，至25,125點，較現貨高水743點。

獨立股評人熊麗萍表示，目前市況最大不明朗因素在於中東戰事平息無期，市場憂慮的不只是油價急升引發的通脹升溫，而是通脹觸發的加息恐慌，以及打擊經濟的一連串影響。她相信，若戰事未見緩和，則恒指跌穿二萬四不出奇，但雙方談判的消息假如成事，則又有機會掉頭大反彈，除非組合極重倉或極輕裝，可趁反彈減磅或低位分段吸納，否則大部分投資者目前只宜觀望，在戰事發展明朗前未宜大舉出手。