好市民獎10歲男童捲罵長者風波　校方：非始作俑者 認說話不恰當

社交平台早前流傳片段，可見一群兒童在屋邨公園指罵長者，其中一人被網民認出是揭發屋邨花槽藏毒案、早前好市民獎的10歲最年輕獲獎者。他就讀的慈雲山聖文德天主教小學昨日（23日）發表聲明，指涉事學生非事件始作俑者，當時調停友人與長者的口角，部分說話及態度不恰當，家長已承諾陪同他向涉事長者致歉，校方亦已進行嚴肅輔導與教育。

慈雲山聖文德天主教小學發表聲明，指涉事學生非事件始作俑者，當時調停友人與長者的口角，部分說話及態度不恰當，家長已承諾陪同他向涉事長者致歉，校方亦已進行嚴肅輔導與教育。(慈雲山聖文德天主教小學FB)

揭發屋邨花槽藏毒案

片段可見當時一群打籃球的兒童聚集慈雲山公園，與一對男女長者口角，期間有人稱，「睇清楚係咩牌子呀，Nike呀....係咪要講中文呀，耐克呀」，及後被網民認出近日獲頒好市民獎的10歲男小學生。他因見屋邨花槽有一包懷疑毒品，上網查核考慮了兩、三分鐘，決定將可疑毒品帶到警署報案，成為今屆最年輕的得主。

家長承諾陪同致歉

他就讀的慈雲山聖文德天主教小學昨發表聲明，指高度重視事件，已即時啟動調查程序，聯絡相關學生及家長了解詳情，證實片中僅一人為該校學生。校方引述其解釋，指非事件始作俑者，當時因友人與長者發生口角並遭責罵，出於好意上前嘗試調停，並無惡意或不尊重長輩，但承認部分說話及態度不恰當，對此感抱歉；家長已承諾會陪同學生向涉事長者致歉，並加強品德教育，引導他學會尊重長輩、理性處理衝突，承諾改善言行。