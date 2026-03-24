鍾麗玲：AI使用個人資料 即受私隱條例規管

人工智能（AI）生成內容的技術日趨普及和成熟，個人資料私隱專員鍾麗玲表示，任何人工智能技術只要牽涉收集和使用個人資料，就受到現行的《私隱條例》規管，惡意使用深偽技術更可能觸犯《私隱條例》下的「起底」或其他刑事罪行。

AI技術能輕易被「武器化」

鍾麗玲在報章撰文指AI的私隱風險近年來廣受全球監管機構關注，舉例某個AI聊天機械人容許用家上載真實人士，包括兒童及婦女的照片，再透過指令將相中人「脫衣」，在未經當事人同意下生成私密影像。在短短11天內，該聊天機械人據報已生成約300萬張私密影像，可見AI技術能輕易被「武器化」，導致個人資料被大規模濫用。事件曝光後，世界各地的私隱或資料保障機構迅速採取跟進行動，一些司法管轄區更對相關聊天機械人實施禁令。