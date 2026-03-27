薈心社區藥房兩大優惠 照顧市民健康

為向觀塘區居民提供專業及高質素醫療服務，基督教聯合醫務協會及基督教聯合那打素社康服務於觀塘鬧市鱷魚恤中心設立「薈心社區藥房」，以照顧區內居民的健康，藥房新推兩大限時優惠，除了指定產品可享九折優惠外，更提供居家旅行平安藥配藥服務，去外地遊玩兼有良藥隨身，自然玩得更安心。

薈心社區藥房由註冊藥劑師領導，憑著「可及性、臨床卓越及關懷為本」三大核心原則，為觀塘居民提供包括輕微病症管理、慢性疾病監測及藥物送遞服務，以及提供度身訂造的旅遊健康方案。藥房內更設有血壓、血糖及血脂監測設備，以便向患者提供精準而持續的支援。藥房致力融入觀塘居民的日常生活，不單提供藥物安全及健康管理服務，更成為健康交流與互助的平台，推動區內居民用藥安全與健康管理，讓關愛連接每一位居民，讓大家一起攜手於觀塘共創更安心和便利的健康生活環境。