薈心社區藥房兩大優惠 照顧市民健康

為向觀塘區居民提供專業及高質素醫療服務，基督教聯合醫務協會及基督教聯合那打素社康服務於觀塘鬧市鱷魚恤中心設立「薈心社區藥房」，以照顧區內居民的健康，藥房新推兩大限時優惠，除了指定產品可享九折優惠外，更提供居家旅行平安藥配藥服務，去外地遊玩兼有良藥隨身，自然玩得更安心。
薈心社區藥房由註冊藥劑師領導，憑著「可及性、臨床卓越及關懷為本」三大核心原則，為觀塘居民提供包括輕微病症管理、慢性疾病監測及藥物送遞服務，以及提供度身訂造的旅遊健康方案。藥房內更設有血壓、血糖及血脂監測設備，以便向患者提供精準而持續的支援。藥房致力融入觀塘居民的日常生活，不單提供藥物安全及健康管理服務，更成為健康交流與互助的平台，推動區內居民用藥安全與健康管理，讓關愛連接每一位居民，讓大家一起攜手於觀塘共創更安心和便利的健康生活環境。
融入日常生活 持續精準支援患者
薈心社區藥房主要提供健康及藥物諮詢、社區配藥服務、慢性疾病管理、輕微疾病管理、平安藥配藥服務、血壓測量、血糖及血脂監測和藥物配送，以及獨立諮詢室等服務。
兩大限時優惠 生活旅遊倍安心
薈心社區藥房現推出兩大限時優惠，由即日至2026年4月30日，觀塘居民可享以下服務優惠：
優惠一：社區藥房指定產品9折優惠（不包括處方藥物）
優惠二：居家旅行平安藥配藥服務$100（包括6款藥物）
針對常見小病小痛（如感冒、腸胃不適和咳嗽等），另外設有個人化兒童配藥服務，如有需要，歡迎親臨向藥劑師查詢
平安藥處理以下症狀 (視乎實際貨量情況作出調整)：
止痛退燒｜止痾｜止暈止嘔｜止肚痛｜止咳｜通鼻塞收鼻水
（「居家旅行平安藥配藥服務」不可與其他推廣活動或折扣優惠一併使用，如有任何爭議，薈心社區藥房保留最終決定權。）
薈心社區藥房
預約及查詢：3188 0805 / 6954 9176（WhatsApp）
💡點擊連結與藥劑師進行諮詢： https://wa.me/message/UOXNFQRNO4JHK1
地址：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心23樓2301A室
服務時間：
星期一至五：10:00am - 7:00pm
星期六：10:00am - 2:00pm
星期日及公眾假期：休息
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