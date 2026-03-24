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出版：2026-Mar-24 14:52
更新：2026-Mar-24 14:52

結業潮｜葵芳龍寶酒家3月尾結業 稱「業主加租好犀利」

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龍寶酒家葵芳總店張貼通告，決定經營至3月29日為止。(網上圖片)

龍寶酒家葵芳總店張貼通告，決定經營至3月29日為止。(網上圖片)

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踏入2026年，本港飲食業繼續出現結業個案。根據政府數據，中式餐館去年總收益下跌2.9%，數量更是下跌4.3%。擁有多間分店、有逾60年歷史的連鎖老牌酒樓龍寶酒家，其葵芳總店周一(23日)張貼通告，稱由於經濟面臨挑戰，惟與業主方商討減租未果，決定經營至3月29日為止，顧客可移玉步到集團其他分店。《am730》致電該店查詢，接線職員坦言「業主加租加得好犀利，做唔到落去」。

龍寶酒家葵芳總店張貼通告，決定經營至3月29日為止。(全港店舖執笠結業消息關注組fb) 龍寶酒家葵芳總店張貼通告，決定經營至3月29日為止。(網上圖片) 龍寶酒家葵芳總店張貼通告，決定經營至3月29日為止。(網上圖片) 龍寶酒家葵芳總店張貼通告，決定經營至3月29日為止。(網上圖片)

位於葵芳閣的龍寶酒家總店周一張貼通告，稱因世界形勢突變、經濟面臨種種挑戰、本港消費市場持續疲弱、飲食業經營困難更加是百上加斤，坦言酒樓艱苦經營14載仍未走出谷底、惟與業主方商討減租未果，經過審慎決定經營至3月29日止，3月30日起無奈結業，現由即日開始提前7天通知全體員工，感謝各位員工一直以來的工作熱誠及努力。酒樓亦感謝顧客多年惠顧支持，如欲惠顧可移玉步到集團葵涌恆景店及其他區分店。

去年5月起月放三日無薪假

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資料顯示，龍寶酒家葵芳總店去年曾通知員工，因中美關稅戰及港人北上消費等因素導致飲食業生意衰退，故5月開始每月放三日無薪假，變相減薪，董事局要求各主管即時安排並執行，以極力求保員工飯碗，慎重考慮無奈作出決定，以攜手共渡逆境求存。

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