EOD拆彈專家三人團隊同心拆解危機　「現實沒紅藍線運氣選擇」

自1972年成立的警務處爆炸品處理課，專門處理炸彈、軍火及「生化輻核」等危險品，3月初團隊更於古洞一個地盤內火速拆解戰時炮彈危機。警署警長陳光鴻從1999年起調任爆炸品處理課，其後獲挑選接受專業拆彈訓練，成為一位爆炸品處理主任助手，更是隊中最資深成員之一。 雖然外界以「拆彈專家」統稱他們，但陳光鴻接受最新一期《警聲》訪問時表示，爆炸品處理其實是一個團隊任務。當爆炸品處理主任身穿近80磅重防爆衣近距離處理爆炸品的一刻，身為助手的他和負責後勤工作的同事雖不同框，卻在旁邊負責無縫協助。三個無分彼此的拍檔互相照顧，分別代號被稱為「No.1」、「No.2」及「No.3」。

「No.2」及「No.3」絕非配角 需保障「No.1」安全 陳光鴻說：「No.1雖然經常在鎂光下，但鏡頭外的No.2和No.3也絕非配角，對保障No.1以至現場人員安全尤關重要。行動中，當No.1評估現場環境後，會先由No.2嘗試操控拆彈機械人將爆炸品銷毁，No.3則負責團隊後勤支援，確保兩位所需物資到位，無後顧之憂。待No.2初步消除現場風險後，No.1才會靠近危險品。」他強調現實與電影不同，「沒有簡單的紅線藍線運氣選擇，而是要對每一項風險逐層拆解，才能安全地化險為夷。」

他亦指，爆炸品處理課前輩常形容拆彈的「3D」工作，即骯髒（Dirty）、困難（Difficult）和危險（Dangerous），而他眼中還有第四個D、即高度要求（Demanding），「每一次任務都是對體能、專注力與心理質素的極限考驗，這正是大家面對的『4D挑戰』。」 最難忘跑馬地發現2000磅二戰炸彈 27年間他最難忘的一次行動，是2014年跑馬地發現重達2000磅的二戰空投炸彈。炸彈直插地盤，呈豎立狀態，令利用專業儀器銷毁火藥的難度大增。那次的處理經驗不僅是成功排除危機，亦為其後數年接連發現的戰時炸彈行動累積重要基礎。陳光鴻說：「經驗，是爆炸品處理課最重要的資產。它來自一次次高壓任務的磨練累積，由前輩從血汗凝聚智慧，再交到後輩手中。」

作為爆炸品處理課的新力軍，朱烜樞於2022年通過遴選加入團隊，目前在隊伍負責No.3後勤工作，亦已考獲擔任後備No.2崗位資格。回憶當年考核，需要在負重上斜的體能測試下，並在極度疲倦狀態去完成精細操作的心理挑戰，這些設計正是要還原在真實現場所面對的巨大壓力。「真正出任務時，只有一次機會，因此我們會認真做好每次訓練，寧願平時訓練多流汗，也絕不想實戰時流血。」朱烜樞常常把握日常工作中的各種機會，向陳光鴻和一眾前輩學藝，「他們從不吝嗇將多年的心法傾囊相授，有時更會借出他們的筆記，一筆一劃的手寫草稿，字裡行間中是一份專業的沉澱，更是人情的傳承。」

陳光鴻指一個拆彈現場其實亦是警隊「One Force」的專業縮影，「沒有現場與軍裝同事的無縫合作，做好疏散和現場控制，我們便不能在沉靜中化險為夷。危機或許會改變形態，但我確信只要各單位各司其職，一定有能力拆解最危險任務！」