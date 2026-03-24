六旬長者退休不言休　成保健員及救生員

僱員再培訓局今日（24日）舉行「ERB年度頒獎禮2025-26」，合共頒發逾百獎項。原本是體適能教練的學員，因受疫情影響而轉行，投身物理治療及保健員行業，活用以往的知識服務長者。亦有從事銷售工作多年的退休長者，持續進修不同證書，身兼多職，成為保健員及泳池救生員。

現年30多歲的馬偉豪，是其中一位ERB「傑出學員獎」得獎者。他本身是一名體適能教練，惟疫情期間健身中心生意大受打擊，逼使他思考轉行。機緣巧合之下他接觸到來自醫療界的客人，對方提議他轉行至物理治療行業，活用自己以往工作的知識。於是他便報讀ERB「物理治療助理基礎證書」課程，其後在長者中心任職物理治療助理。其後，馬偉豪再進修「保健員證書課程」，成為安老院舍保健員。他直言，服務對象由年輕人轉為長者，面對不少挑戰，「需要更大的耐性，亦要軟硬兼施。」而每當見到對方「挑戰成功」，例如經訓練後成功舉杯，便很有滿足感。