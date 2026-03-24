海關破兩販毒案檢660萬元K仔可卡因　3男女被捕包括23歲男學生

海關上周六(21日) 透過風險評估，在機場查驗一件由荷蘭入境、報稱載有玩具的空運包裹，惟X光影像有可疑，顯示內部物件密度不一，遂進行深入檢查，最終在2個陶瓷雕像內，檢獲8公斤氯胺酮。海關毒品調查科接手調查，昨日(23日)於大埔進行監控遞送行動，拘捕一名23歲收貨男子，報稱大專生。他已被暫控一項販運危險藥物罪，明日(25日)在粉嶺裁判法院提堂。

住宅單位闢製毒工場

另外，海關於昨日(23日)在何文田截查一名形迹可疑男子，並於其手持的環保袋內檢獲1.1公斤霹靂可卡因，遂即將他拘捕。海關押解他到附近住宅單位搜查，再檢獲2.3公斤可卡因、53克霹靂可卡因及一批制毒工具，同時拘捕單位內一名女子。被捕男子32歲，報稱無業，已被暫控兩項販運危險藥物罪；被捕女子則為27歲，報稱美容師，已被暫控一項販運危險藥物罪，兩人將於明日(25日)在九龍城裁判法院提堂。

海關指，第一宗案件中，海關相信已成功從源頭堵截一批毒品流入市面；而第二宗案件中，不法分子選擇在私隱度高、保安嚴密的住宅單位作製毒工場，企圖掩人耳目。據悉，被捕男子收取均少5位數販毒，被捕女子則報稱無收取報酬。