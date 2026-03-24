廉署起訴運輸署前驗車中心4職員　涉造假助多輛私家車通過年檢

廉政公署今日(24日)落案起訴運輸署一間前指定驗車中心的4名職員，控告他們涉嫌就車輛廢氣排放測試結果造假，協助多輛私家車通過車輛周年檢驗。在廉署採取執法行動後，運輸署已將該中心從指定驗車中心名單中剔除，4名被告亦不再獲發測試中心負責人及認可車輛測試員資格。

被告黃立仁(48歲)，幫得手汽車有限公司前負責人，被控一項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》及《刑事罪行條例》。同案3名幫得手前認可車輛測試員，即劉志強和譚堅光(同67歲)；及何家華(42歲)；同被控一項串謀詐騙罪，違反普通法。4名被告獲廉署准予保釋，案件周四(26日)在東區裁判法院提堂，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。