鄧炳強：基於國安理由才能搜查電子設備 須申請手令

立法會司法及法律事務委員會及保安事務委員會聯席會議，討論《香港國安法》第43條修訂實施細則。署理律政司司長張國鈞表示，根據《港區國安法》第14條，國安委工作不受特區任何機構、組織或個人干涉，工作信息不會公開，決定不受司法覆核，相關規定適用於今次的修訂細則。 張國鈞指出，修訂細則有效防範、制止及懲治危害國安的行為及活動，符合《基本法》及《港區國安法》有關保障人權的規定，體現普通法重視人權和程序保障的核心精神和原則。他又指，修訂細則已借鑒本地現行法例和其他普通法司法管轄區的相關法律，相關條文絕非香港獨有。

保安局長鄧炳強表示，定實施細則的權力，是由全國人大常委會賦予，因此法例毋須經立法會審議；但修訂細則刊登後，特區政府已第一時間向立法會兩個委員會提出舉行聯席會議，向議員介紹修訂內容；又強調修訂細則絕不會影響一般市民的生活。 並非隨便在街上要求市民交電話密碼 鄧炳強稱，警務人員可要求指明人士提供電子設備的密碼或解密方法，否則一經定罪，最高可被罰款10萬及監禁1年；但聽到很多人指，警方日後可以隨時在街上叫人交出電話密碼，影響私隱，他說，有關講法是錯、嚇人和誤導人。他表示，警務人員必須基於國家安全原因，以誓章向法院申請手令，當法院批准後才能搜查相關電子設備，並非隨便在街上要求市民交出電話密碼，今次新增罰則是非常合理；又指相關法例在其他很多司法管轄區都有，包括英國、澳洲、新西蘭、愛爾蘭和新加坡等。

民建聯議員葉傲冬表示，如果疑犯的所有證據均在手機中，不交出密碼只是判監1年，交出的話可能判10年，關注罰則是否阻嚇作用。鄧炳強回應，當局有科技開鎖，只不過需要時間，因此會延誤搜查，但不會阻礙搜證。 公民黨議員李梓敬詢問，修訂細則為何授權不屬於警務處國安處的海關人員，充公具有煽動意圖的物品。鄧炳強表示，早前有案件海關扣查煽動刊物，但需要警方才可撿取或充公，因此要進一步優化，由海關自行處理。