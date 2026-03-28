五旬大學教授投考輔警 冀成孩子榜樣 服務香港社會

有心從來不怕遲。現年52歲的施天藝，現於科技大學任職，身兼內地事務處主任和公共政策學部及大數據研究所副教授。他早前修畢輔警警員基本訓練課程，直言能夠完成370小時的嚴格訓練，是珍貴的經歷。本身是父親的他，期望可以作為孩子的榜樣；而成為輔警後，可讓他以另一個身分和方式參與公共服務，保護香港。

施天藝表示，年輕時對警務工作抱持一份敬意，嚮往能夠站在最前線保護市民，為社會作出貢獻，多年來這份初心從未熄滅。他指，多年來從事高等教育及公共政策研究，與來自各地的學者與學生交流，讓他更深刻體會社會穩定與法治精神的重要，「輔警工作為我提供一個具體平台，讓我能以另一個身分和方式參與公共服務。」 難忘370小時刻苦訓練 隊員支持成動力 對施天藝而言，要完成370小時的嚴格訓練並不容易，最初亦有擔心能否順利完成。而他堅信，年紀不是問題，希望可以突破自己。令他難忘的是，在接受訓練期間，大家互相支持鼓勵，令他更具自信，亦更願意接受挑戰。他認為，以初學者心態投入學習，讓他重新體會團隊合作、紀律執行與決策判斷的重要性；這些訓練不僅提升自我管理能力，也深化自己對前線警務工作的理解。

施天藝表示，對他而言，畢業不是終點，而是新使命的開始。未來他將以教育工作者、行政人員和輔警三重身分服務香港，包括把前線經驗融入教學，啟發師生關注社會事務；推動科研與警務工作的結合，促進科技應用；以輔警身分與正規人員並肩維護社會安全，回饋這個家園。

社會學大學生冀成具備人文關懷的輔警 要服務社會，年齡絕非障礙。現時就讀社會學學士課程三年級的歐天穎，是另一位畢業輔警。她分享道，自己從小夢想成為一名警察，冀守護着無數家庭的平安與喜樂。她表示，投考輔警是有意義的工作，期望以課餘時間幫助市民，服務社會。 歐天穎表示，社會學與輔警工作息息相關，前者研究社會現象，令她巡邏時更敏銳觀察社會；而學習不同社群的文化和行為模式，對社會問題亦更為關注。她相信，這些經歷和知識，會讓她成為一位具備人文關懷的輔警，幫助更多有需要的人，維護社會的安定與和諧。

歐天穎憶述，自己從小習泳，其後被選中加入泳隊訓練，曾代表學校和泳會參加校際和區際比賽，「嚴謹密集的訓練讓我學會自律和堅持。」這段經歷鍛鍊了她的耐力和抗壓能力，學會遇到挫折從不輕言放棄。 她認為，輔警訓練有助提升學員的應變能力、紀律性和團隊精神。作為一名學生，她平日較少遇到需要高度團隊協作處理的突發事件，但輔警的訓練和工作，讓她學會在處理危機時保持冷靜，與市民互動時抱持同理心，並在嚴格的團隊紀律中培養責任感和自律，「這些經歷讓我開闊眼界，亦變得更有自信，有助我在未來能夠更專業高效地服務社區。」