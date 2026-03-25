六旬長者退而不休成斜槓族 身兼保健員救生員 冀助弱勢社群

只要願意保持不斷學習的心，人的職業生涯可有無限可能性。從事銷售工作多年的退休長者，年過60後退而不休，選擇再啟第二人生，持續進修不同證書，成為保健員及泳池救生員，成為名副其實的「斜槓族」。亦有體適能教練，因受疫情影響而轉行，投身物理治療及保健員行業，活用以往的知識服務長者。僱員再培訓局昨舉行「ERB年度頒獎禮2025-26」，嘉許積極參與技能培訓的學員。 現年60多歲的何沛亨，獲得ERB「職場再出發培訓獎」，是今年首度增設的獎項。他從事銷售工作逾30年，至60歲時因公司業務重組而離開職場。由於他本身亦是一名照顧者，眼見安老服務需求日增，他便選擇報讀「保健員證書」課程；隨後繼續進修，報讀兩項ERB「殘疾人士院舍保健員護理技巧增修證書(兼讀制)」課程。何沛亨表示，現時身兼多職，除擔任殘疾院舍兼職保健員，亦是家居陪診員和救生員。

何沛亨表示，由銷售工作轉跑道至護老工作，當中面對不少挑戰和困難。他指，由於工作性質和以往不同，需要以開放態度學習新事物，即使以往從事管理工作，在新崗位亦要從低做起，不能再抱着高高在上的態度。他表示，院舍裡的人士是在社會上較受忽略、卻又很需要被照顧的一群，希望可出一分力幫助他們。 現年30多歲的馬偉豪，是其中一位ERB「傑出學員獎」得獎者。他本身是體適能教練，惟疫情期間健身中心生意大受打擊，逼使他思考轉行。機緣巧合之下，他接觸到來自醫療界的客人，對方提議他轉行至物理治療行業，活用自己以往工作的知識。他其後報讀ERB「物理治療助理基礎證書」課程，並在長者中心任職物理治療助理。

此後馬偉豪再進修「保健員證書課程」，成為安老院舍保健員。他直言，服務對象由年輕人轉為長者，面對不少挑戰，「需要更大的耐性，亦要軟硬兼施。」而每當見到對方「挑戰成功」，例如經訓練後成功舉杯，便很有滿足感。他表示，現時正修讀「普通科護理學高級文憑」課程，冀成為登記護士。 中學生難適應校園生活 轉戰ERB課程 冀成工程師 另一名ERB「傑出學員」得獎者，是學生方文希。他憶述，初中階段在疫情中度過，時而網課時而面授課堂，導致他難以適應校園生活，遂選擇休學。由於他自小對電腦操作感興趣，在社工鼓勵下報讀了ERB「電子及電腦製組裝基礎證書」課程——青年培育計劃。他形容，相對傳統中學課程，ERB的課程相對輕鬆，自由度亦較大。完成青年培育計劃後，方文希選擇升讀「人工智能及機械人學職專文憑」，冀將來逐步進修，成為電子工程師。

勞工及福利局長孫玉菡致辭表示，很多人即使年過六十，身體或工作能力均相當強；再培訓局升格為技能提升局後，除了繼續做好傳統培訓工作，亦會推出高端培訓工作。