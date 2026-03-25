港僱主招聘意欲回升 35%擬未來3個月增加人手

ManpowerGroup香港公布2026年第二季《就業展望調查》結果。行業方面，建築與房地產業表現最強，錄得就業展望指數+38%，調查機構認為，受政策與利率穩定支撐，香港建築與房地產業持續回暖。住宅買賣登記按年漲逾五成，帶動對地產代理、物管等崗位需求。加上2026/27年度政府建築開支382億元、基建開支1280億港元，北部都會區等工程推進，土木、機電、測量等專職需求攀升，行業就業前景持續向好。

本港僱主招聘意欲回升。有調查發現，35%受訪僱主預算未來3個月將增加人手，表示縮減人手則有24%；而40%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為 +11%，按季升9個百分點。

建築與房地產業表現最強

至於金融與保險業指數為+29%，資訊產業為+25%，製造業亦達+21%。但貿易及物流業錄得-3%，服務業為-4%，專業科學技術業及醫療業分別錄得-8%及-11%，反映部分行業仍受外圍環境及結構調整影響，企業招聘態度趨於審慎。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示指，隨着經濟增長動能延續，企業營運氣氛轉趨正面，招聘意願逐步回升。但地緣政治緊張、中東局勢及外貿環境等外圍不確定性仍可能對本港經濟構成影響，加上行業轉型帶來的人力結構調整，部分行業企業在招聘及人手部署方面或維持審慎態度。不過，在政策支持及投資推動下，整體經濟基礎穩健，創科、金融及基建發展深化，有望持續支撐全年就業市場。