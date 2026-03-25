增 哥連臣角 和合石 石門 靈灰安置所 8月起改每月編配名額

繼屯門曾咀公眾靈灰安置所後，食環署昨宣布另外3個公眾靈灰安置所8月起會由每一次年編配名額改為每月編配，屆時全部4個靈灰安置所每月合共提供約1,600個龕位供市民抽籤。食環署指，優化後市民可在全年任何時間提出申請。 食環署宣布8月1日起，沙田石門、粉嶺和合石第六期靈灰安置所，以及柴灣哥連臣角新廈靈灰安置所，將實施每月編配骨灰龕位安排。申請人可於每月1日至月底，透過網上或表格提交申請，抽籤將於下一個月20日舉行，隨即公布結果。

可續期公眾骨灰龕位 每月編配數量詳情

中籤者放棄禁半年再申請同一所場 新安排下，市民全年任何時間均可申請，毋須等候每年一次的綜合編配。不過，中籤者若放棄，將被禁止於未來六個月內，於同一場所再申請。若因某一靈灰安置所申請數目超出可供編配的名額，而未中籤者則自動獲編配曾咀靈灰安置所龕位。申請人可決定是否接受，若選擇放棄仍可在下輪每月龕位抽籤重新遞交申請日。 食環署助理署長(職系管理及發展)蔡家偉指，新安排下，4個靈灰安置所每月合共提供不少於1,600個可續期骨灰龕位；過去兩年，骨灰龕位編配宗數每年約為18,000個，以每月合共提供不少於1,600個可續期骨灰龕位，即全年可提供不少於19,000個龕位，足以應付市民的需求。署方將會監察申請情況等，在有需要時作出調整。

綠色殯葬接受率增 他補充指，由2020年開始，所有申請人均成功獲編配龕位，不需要等候，加上綠色殯葬接受率近年逐漸增加，由2014年佔整體死亡率8%，升去19.1%，相信未來更多人選擇用綠色殯葬，對公眾龕位的需求也有紓緩。 食環署指，為配合新安排，署方亦會於4月先進行一次周年編配，處理自去年周年編配後至今出現的龕位需求。在是次周年編配中，食環署將推出哥連臣角新廈、和合石第六期及石門靈灰安置所各4,000個標準龕位及50個大型龕位，合共12,150個可續期骨灰龕位。並計劃於7月下旬安排公開攪珠及電腦隨機抽籤，定出所有符合資格的申請人編配骨灰龕位的先後次序，及中籤人獲編配的特定骨灰龕位，具體日期稍後公布。在每月編配新安排推出後，食環署不會再進行周年編配。