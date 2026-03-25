宏福苑居民憶述逃生經過 初不感事態嚴重 未聞火警鐘 消防喉轆無水

大埔宏福苑火災獨立調查委員會昨日舉行首輪第三場聽證會，證人開始作供。3名居於宏昌閣及宏盛閣的居民憶述當日的逃生經過，指事發時完全沒有聽到火警鐘聲，曾發現有鄰居嘗試救火，但消防喉轆無水。有居民指，當時曾嘗試通知鄰居疑似發生火警，但並未意識到事態嚴重，對其後有鄰居未能逃走感到內疚；亦有居民形容自己能死裏逃生只是「好彩」。

根據獨立委員會在聽證會上引述的跨部門初步調查報告，所有證據均指向宏昌閣104室及105室單位外的光井平台為最先起火位置。居於宏昌閣204室單位的謝玉華指，「一開始搭棚時已見有工人食煙，成日都聞到煙味」，工程開始後便常出現如山泥傾瀉般的噪音，以及打鑿工程有粉塵入屋，加上發泡膠封窗難以知悉外面發生的情況，事發當日聽到天井位置很嘈吵，即使出現「好多煙」，仍再次以為是粉塵入屋。其後打開大門發現「灰濛濛」，聽到有人敲門說火燭，當時仍心想「唔會啩，警鐘冇響。」但為安全計，她仍將家中兩隻貓入籠一併離家。期間曾嘗試通知其中一戶鄰居但無人應門。

未能再次上樓通知鄰居感自責 謝玉華述及此處已多次落淚，又指當時無意識到「咁大件事」，加上「我拎住個籠，沒有手拍門(逐一通知其他鄰居)。」離開單位期間，發現一名正猶豫是否逃生的婆婆，於是著對方一起離開。「行樓梯落去，發覺火勢已好大，……牆都好熱……」到達大堂發現未有太多人走火警，擬放下貓就衝上樓叫其他街坊離開，惟當時發現棚架如火球般從高處墜下，「已經冇法入返去，做唔到任何嘢……當時覺得好自責。」她形容，當時站在大廈外，成幢大廈已經布滿黑煙，像火爐般；隨着陣風吹起，火焰迅即竄至鄰座棚網，火勢亦迅速蔓延。事後知悉不少鄰居，「一係救出、一係離去(世)」，又稱「希望我今日出嚟可以幫到所有居民」。

居於宏盛閣低層單位的梁浩軒指，當日是在親戚ＷhatsApp群組才得知宏昌閣發生火災，但當時無聽到火警鐘聲。他曾透過「電子貓眼」發現一男一女嘗試使用消防喉轆，卻「軟癩癩」沒有水出；至約4時開始「聞到有味」，再透過貓眼見到有煙又暗，開門發現「啲煙已經攻到上半身」。他由樓梯跑下樓，發現大堂昏暗，地下有「救火積水」，大廈外泊單車位置已經火光熊熊。 望大家珍惜眼前人 他直言火災令街坊各散東西，「本來有好多機會去阻止，但發生咗都冇辦法……希望大家可以珍惜眼前人」。他離場時再受訪稱，作供是因為「始終要有人講返當日實際上發生咩事」，「唔知點解揀咗我哋宏福苑，但希望我哋係成為最後一幢受到災害屋苑或(最後)一班人。」

至於獨居於宏昌閣2405室的高以蕾指，下午2時53分左右開始聞到𤓓味，初時以為只是燒焊工程。其後燒焦味愈來愈濃，但仍未意識到「咁大件事」，本擬落樓通知保安，「但打開門一看，見到整條走廊都是煙……乘升降機離開。到樓下，保安員仍未知發生咩事，直至有管理員大叫『大件事』……」她離開後，才知大廈發生火災，但期間一直無火警鐘響。 對大廈消防系統沒有運作，她指，「想像唔到啲人係幾無助。」並直言自己成功逃生只是「好彩」，「好彩走到落嚟，仲搭到𨋢……(但)好後悔冇拍到門，想像其他人仲喺度(單位內)，冇消防設施」。她又自責，「我都做得唔夠好，好多我認得嘅人我都再見唔到啦，你哋(政府)係咪可以做得好啲，搵返個真相出嚟。」她慨嘆指，希望大家都懂得珍惜，「一瞬間望住啲嘢發生，就係嗰一分鐘。」