宏福苑火災聽證會｜政府代表：房屋局ICU人員「通風報信」嚴重偏離事實 必須澄清免予人委員會「未審先判」

宏福苑火災獨立委員會昨舉行第三場聽證會，政府一方陳詞時澄清房屋局獨立審查組到場前有通知承建商，是要預約註冊檢驗人員在場協助，而非為「通風報信」，並指日前有人就事件責任誰屬作明示或暗示推論，使公眾誤以為委員會已定下結論及判決。有居民在聽證會上還原逃生細節，均表示火災發生時沒有聽到火警鐘聲，有人作供時不禁落淚，稱因未能救到鄰居而感自責。

獨立委員會舉行第三場聽證會，政府代表、資深大律師孫靖乾陳詞提到，宏福苑強制驗樓後的工程受房屋局獨立審查組(ICU)監督，留意到委員會首席大律師杜淦堃開案時，提到ICU職員會事前約定巡查時間及披露目的，認為有機會使承建商宏業建築有機可乘，有「做手腳」嫌疑。孫回應指，有關人員隨後被報道或評論描述為「打籠通」、「通風報信」等涉及串通、串謀造假的字眼，認為這是毫無根據和嚴重偏離事實的指控。

孫解釋，由於過程要註冊檢驗人員(RI)協助及即時回應，亦可令ICU人員判斷是否需要即時跟進或投訴是否成立，因此ICU要與承建商預約，又稱屋宇署都有同樣做法，希望委員會和各界保持持平態度。他續說，當日ICU人員是在上午通知、下午到場，已盡量壓縮時間，質疑承建商有否足夠時間「做手腳」，又認為委員會可考慮RI及承建商能否預計ICU會在哪裡取樣及於短時間內大幅購入、更換合規棚網的可能性等。 就ICU人員被懷疑未經檢測下，便回應1823投訴人稱發泡膠是阻燃，孫澄清ICU被誤解為「馬虎回應」，解釋2024年ICU已因應投訴派員實地視察，大廈外牆當時仍未貼上發泡膠板，無法透過該次視察得悉宏福苑會廣泛及長時間使用發泡膠板覆蓋窗戶，但當時有向承建商提到有機會帶來火警風險，以及查詢會否採用阻燃發泡膠板，獲對方回應稱會用非易燃發泡膠板遮窗及分層去做。

宏福苑雖有近2,000伙，但孫指維修性質相對簡單，即使涉及項目眾多仍然屬於「小型工程」，而房屋局ICU就監管範圍內的「小型工程」，主要工作是審查文件，以及完工後審查工程質素，執法工作則由屋宇署負責。孫又稱不少工程相關機制依靠承建商和業界自律，減低政府直接介入，惟不代表政府各監管部門可以放任不理。他承認，相關部門未有在大火發生前察覺問題，反映監督制度存在一定漏洞和法規執行不力，事發前亦有多宗棚網起火事件，火警隱患理應及早被察覺，但委員會須考慮今次是否有人為節省成本、逃避監管，甚至瞞騙監管務求過關，令監管效用降低。他表示，政府在事件中責無旁貸，亦必須引以為戒防止悲劇重演，至於部門監管制度是否有缺失等就留待委員會調查。

涉事政府人員及家屬被「起底」 孫稱，政府非常明白社會各界都希望盡快有調查結果，惟聽證會開始以來傳媒及社會某些人士廣泛討論及報道杜淦堃的開場陳詞，甚至已就責任誰屬作點名的明示或暗示推論，使公眾產生錯誤印象以為委員會已定下結論及判決，更有報道牽涉具名指控，使涉事政府人員及其家屬被「起底」。他指，作為政府部門法律代表有責任及必要澄清重大事實偏差和較嚴重的疑似指控，以免予人委員會「未審先判」錯誤觀感；並重申開案陳詞展示的證據，目的是讓各涉事人士及早掌握要回應事宜而非作出結論。

市建局：不認同「照單全收」說法 市建局代表大律師呂世杰陳詞指出，當局在樓宇復修方面從來都是扮演促進者角色，但不可干預業主招標過程，亦基於財政及人力資源有限不能直接參與復修工作，認為明示或暗示市建局沒有盡忠職守的說法有欠公允。對於宏業的定罪紀錄被修改，呂指市建局資源緊絀，如有人有心合謀提供虛假訴訟紀錄，當局不可能在正常程序中察覺到異常，又稱宏業屬今次個案的57間投標公司之一，不認同委員會認為市建局「照單全收」的說法。競委會行政總監李曉亮稱，香港市場長期出現系統性、廣泛的嚴重反競爭行為，除圍標亦包括合謀定價、瓜分市場、俗稱「豬仔標」的掩護式投標等，形容圍標問題存在已久，市場出現若干時間的陋習。

消防未接停用火警警報系統申請 政府代表、資深大律師孫靖乾在宏福苑火災獨立委員會聽證會提到，消防處在起火當日下午2時51分接獲首宗棚架起火報案，由於當時已知宏福苑消防栓及喉轆系統被關閉，故有加派額外車輛增援。在火警先後升級至五級火後，消防處共派出116輛消防車、55輛救護車和718名消防人員到場，人手是五級火預定110人出動的逾6倍，及至晚上增至174輛消防車、47輛救護車和989名消防人員，屬預定人數9倍。 對於早前聽證會上提及宏福苑的消防裝置承辦商中華發展，曾16次向消防處申請延期停用消防系統，孫指消防處接獲的所有申請表格，均沒有申報過要一併停用火警警報系統。宏福苑物業管理公司置邦興業(ISS)代表大律師許偉強陳詞披露，有工人進行工程期間曾關閉消防加壓泵總掣，質疑承建商宏業建築及負責消防水泵維修工程的中華發展沒有留意消防泵狀況。他又稱，根據消防處提交的報告，宏福苑有7座大廈的受控保險絲(control fuse)斷掉，包括未被波及的宏志閣，宏盛閣的水泵控制台更被發現發霉。