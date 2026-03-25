8.1起推公眾骨灰龕位每月編配安排　食環署：安排更便利有彈性

食環署8月1日起推出公眾骨灰龕位每月編配安排，屆時每月共提供超過1,600個龕位供申請。食環署助理署長蔡家偉今早(25日)於港台節目表示，現時市民要等一年才獲編配龕位，新安排主要目的是令市民在選擇公營龕位時，提供更大的彈性和便利。他指每個月撥出的龕位數量都不同，會因應市民需求及場地餘下的龕位而定，確保龕位有穩定供應。

綠色殯葬比率升至 19.1%

蔡家偉提到，曾咀每個月約有1,000個位，石門會有400個，哥連臣角及和合石，每月各有約100個龕位，每年大概不少於19,000個龕位。過往6年使用公共龕位的數字相對穩定，去年及前年大約18,000個，處方會留意之後走勢作調整。中期來說，署方正在研究新的場地，當要到立法會申請撥款時，就代表項目發展已經成熟。他又表示，巿民採用綠色殯葬的比率已由2014年的8.4%，逐年提升到去年的19.1%，署方亦不斷作出推廣，下月會推出一系列新的網上短片。至於市民在中籤後如果放棄，他理解市民可能因不滿龕位座向或位置而拒絕，不過做法會影響其他市民權益，因此署方不鼓勵這樣做。