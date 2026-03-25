地盤擬全面禁煙　工會指設違規吸煙工人黑名單做法極端

勞工處將修例所有地盤全面禁煙。對於有人提出，將違規工人列入黑名單，建議承建商不再錄用，建造業總工會理事長周思傑認為做法使工人無法在行業內生存，比較極端，定額罰款已經足夠。以往大部分地盤設置吸煙區，不過宏福苑大火後絕大部分地盤都已經全面禁煙，亦不准帶煙及火機進入，工友亦自覺減少吸煙。
不排除有工人躲起吸煙
周思傑今早(25日)在港台節目中指，現時各地盤會有「家規」，亦設有吸煙區，不過工人都只是普通市民，而且香港食煙情況普遍，不排除有人躲起吸煙，認為地盤可以加強巡查，利用科技協助及多做宣傳。他又提到，業界一致支持地盤全面禁煙，知道僱主及工人組織有憂慮，擔心執法界線不清，希望勞工處要多做解說。
難防有意躲起來吸煙工人
香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華在同一節目中指，業界普遍支持修例，更已經有個別地盤實施全面禁煙，若吸煙會被趕出地盤，亦在地盤外設置儲物櫃存放煙及火機，以及在早會和講座宣傳。不過，吸煙是個人行為，不應該因個別工人吸煙令其他人被起訴，又指承建商難以發現有意躲起來吸煙的工人，亦沒有權力搜身。
伍新華認為修例建議涵蓋範圍較闊，政府應清楚訂明承建商的責任及要採取的措施，業界會研究一套禁煙守則予承建商跟從，亦歡迎勞工處訂立實務守則規管。他又認為，法例只寫「盡量」、「盡力」等難以量化，認為法例科學化一點會更清晰，希望勞工處可說明方法讓業界遵從，並了解僱主限制，避免有「濫起訴」情況。