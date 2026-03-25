地盤擬全面禁煙　工會指設違規吸煙工人黑名單做法極端

勞工處將修例所有地盤全面禁煙。對於有人提出，將違規工人列入黑名單，建議承建商不再錄用，建造業總工會理事長周思傑認為做法使工人無法在行業內生存，比較極端，定額罰款已經足夠。以往大部分地盤設置吸煙區，不過宏福苑大火後絕大部分地盤都已經全面禁煙，亦不准帶煙及火機進入，工友亦自覺減少吸煙。

不排除有工人躲起吸煙

周思傑今早(25日)在港台節目中指，現時各地盤會有「家規」，亦設有吸煙區，不過工人都只是普通市民，而且香港食煙情況普遍，不排除有人躲起吸煙，認為地盤可以加強巡查，利用科技協助及多做宣傳。他又提到，業界一致支持地盤全面禁煙，知道僱主及工人組織有憂慮，擔心執法界線不清，希望勞工處要多做解說。