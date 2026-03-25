歷史系博士做機場保安 網民猜測：騎牛搵馬等考紀律部隊

現今世代學歷膨脹氾濫，即使擁有碩士、博士高學歷，惟因市場需求不足或高不成低不就，被迫轉行或接受低於專業水平的工作。有網民在社交平台表示，自己任職機場保安，近日有一位新同事，學歷是歷史系博士畢業，令他感驚訝，直言「讀到博士都要做機場保安」，帖文引發其他網民熱議。有人嘆「經濟環境唔同咗，高學歷都未必容易找到工作」，但亦有人認為「博士專才」只是「騎牛搵馬」、「邊搵工或等考公務員」、「可能佢想考海關、入境，做機會攞下經驗」、「一搵到好工咪即走囉」、「轉頭升得快過樓主」。

樓主周一(23日)在Facebook群組「裁員炒人消息關注組」發帖分享稱：「我係做機場保安嘅，今日返工嘅時候，竟然有一個博士生成為新同事。」樓主好奇詢問對方讀甚麼出身，對方答是歷史系，樓主對此不解：「真係奇怪，讀到博士都要做機場保安」。

帖文引發其他網民熱議，有人留言稱現今世代高學歷不再保證高收入，就業職位錯配被逼焗「下流」，「依家香港大把所謂嘅碩士生博士生！所謂嘅博士都好難搵到嘢做」、「冇計，馬死落地行，唔係偷唔係搶做正行」、「經濟環境唔同咗，高學歷都未必容易找到工作」、「90年代中讀歷史易揾到教書」、「連小學都話有十幾間無小一開，歷史老師都人手過盛」、「有AI讀書真係冇咩用，讀吓點樣學做人好過」、「讀博士唔係問題，讀歷史先係問題，係香港讀純文科一係去教書一係去做公務員，呢兩個選擇會係最好既出路」。亦有人稱今年市場前景不佳，「我做物管的，今年的確多左好多後生in 保安，我諗大環境唔好，讀完書難搵野做」。