港鐵站出口指示牌改名準則？ 陳美寶：優先考慮顯示出入口最近建築物

港鐵車站出口指示牌早前爆出改名爭議。何文田站A出口將原本標示「愛民邨/何文田邨」一度改為上蓋豪宅「朗賢峯」，經輿論投訴後重新標示「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」，另九龍灣站B出口則一度將「淘大花園」改為「東九文化中心」，及後重新加為「淘大花園/東九文化中心」。實政圓桌立法會議員莊豪鋒今日(25日)於大會向運輸及物流局局長陳美寶提書面質詢，問及港鐵更改指示牌的考慮準則及因素，日後更新車站出入口指示牌的名稱會否與相關持份者作出溝通，收集公眾意見。

陳美寶書面回覆指，港鐵公司必須在每個車站，提供並維持足夠的中英文指示標誌，為公眾和乘客提供清晰易明的資訊，方便他們選擇最適合的出入口前往目的地，相關指示標誌包括車站出入口的指示牌、近天花位置的燈箱指示牌，以及車站內的地區指南和街道圖等。

期望港鐵積極與持份者溝通

陳美寶表示，隨着社區發展、車站周遭環境變化，以及新設施和建築物落成，乘客的出行習慣亦會改變，港鐵公司一直有持續檢視，並按需要更新車站指示牌。就架設於車站出入口天花位置的燈箱指示牌，港鐵一般會優先考慮顯示出入口最近的建築物，亦會因應是否有更具代表性的地標或公共服務設施落成，並考慮不同類別乘客使用情況等，作出相應更新。