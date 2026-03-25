競委會就樓宇維修工程圍標集團入稟　涉及宏福苑　總值約7億

競委會入稟競爭事務審裁處，向6間業務實體及12名人士展開法律程序。涉及一個樓宇維修工程圍標集團，於2022年4月至2023年9月，在至少11個屋苑及大廈的維修工程招標期間，涉嫌從事違反《競爭條例》。相關工程總值合共近7億元。

競委會公布案情指，該圍標集團由多個工程承辦商及中間人組成，集團主腦會先物色目標工程項目，並選定集團內其他承辦商入標。這些承辦商會獲安排擔任「主角」，即中標者；以及「幫手」，即負責提供掩護式投標。由主腦親自或指派其他中間人為它們準備、分發入標價格指示，當中以「功課」作為暗號。擔當「幫手」的承辦商會依從或參照全部或部分價格指示，並提交標書，從而協助「主角」中標。

畢仲明：圍標集團極度貪婪

競委會行政總裁畢仲明表示，今日入稟起訴是一個近年活躍的圍標集團。在搜證期間，競委會取得該集團的內部通訊，顯示其野心是要利用不法手段，佔據全港樓宇維修市場四分之一的市佔率，反映圍標集團處心積慮和極度貪婪的心態。

競委會有合理因由相信，有關行為構成屬嚴重反競爭行為的圍標、合謀定價、瓜分市場，交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的 「第一行為守則」。

競委會現正向審裁處申請命令，向違反或牽涉入違反「第一行為守則」的6個業務實體，以及除陳响發之外的11名人士施加罰款；向張烱權、魏生旺、黎錦全、陳嘉玉、陳响發及李偉雄發出取消董事資格令。