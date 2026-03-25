香港仔避風塘擴建部分擬「片區」招標　供200遊艇泊位和250私宅單位

政府計劃在香港仔避風塘擴建部分等地點興建和營運新遊艇泊位，以推動遊艇旅遊。發展局向南區區議會提供文件提出最新發展建議，目標在2027年上半年，政府以現金招標方式，合併遊艇停泊設施和住宅項目，以「片區」形式推出市場。當中遊艇泊位約200個、住宅單位約250個。

發展局躍動港島南辦事處就發展遊艇泊位徵集8份意向書，包括來自本地或海外遊艇停泊設施營運者等，經整理及分析，並參考顧問的技術評估結果，敲定擬議「片區」發展的參數和要求。遊艇停泊設施將佔用約11公頃水體，能容納約200艘，船身總長50米或以下遊艇。至於約1.16公頃的布廠灣臨時工業區及乘風航用地，除用以提供遊艇陸上附屬設施，包括餐飲、遊艇補給、基本修理、停車場等，將加入私人住宅元素，以提升項目財務可行性及更好釋放土地潛力。

打造南區新地標

當局又建議，透過擴建香港仔避風塘工務工程項目，改建布廠灣防波堤為公共休憩空間，由未來發展商管理維護，並開放予公眾使用，會容許空間舉行活動。另將新建東面防波堤上設置公共休憩空間及公眾登岸設施，並建造行人步道連接至海洋公園水上樂園旁的海濱長廊一帶。當局正與海洋公園方面商討，建議委托海洋公園一併管理，打造南區新地標，進一步提升南區吸引力。

收回布廠灣臨時工業區用地

布廠灣臨時工業區有91份短期租約，仍在營運的工場主要是修理船隻機械人的個別零件，當局已告知租戶須年底左右遷出。政府考慮到歷史背景，向按時限自行遷離租戶發放特惠津貼，並會為有意遷入政府工廈繼續營運的租戶提供協助。