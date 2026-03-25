愉景灣酒店入住率復活節錄上升　多元活動打造「留港度假」氛圍抗北上消費

政府銳意發展高端遊艇旅遊，因應泊位不足推出指定水域安全錨泊安排。海事處初步建議於5個潛在位置設立訪港遊艇錨泊區，容許包括內地遊艇在港自由航行，毋須預留私人碼頭泊位。位於愉景灣的大嶼山遊艇會現時提供148個泊位，並是唯一可停泊長達100米超級遊艇的碼頭。香港興業國際集團品牌及市務推廣總經理何志如形容，「你有架名車，都唔會想泊喺露天停車場」，遊艇會不單提供安全泊位，更有完善配套及專業技術保護遊艇，並能同時容納國際遊艇展，泊位需求不受影響，並預告10月舉行「2026海上奢華盛會」。

燃油附加費利旅遊業務 何志如又指，燃油附加費上調令機票價格高企，不少港人復活節選擇「留港度假」，帶動愉景灣酒店入住率錄得雙位數升幅。然而「北上消費」成潮流，為吸引市民留港，愉景灣今年續舉辦多元化活動，包括「沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」、「愉景灣『蓋鬼』萬聖節」及「世界匹克球冠軍賽」，營造「不出國也能度假」氛圍。她續指，隨着香港近年演唱會及大型活動頻繁舉行，旅遊消費力明顯提升，愉景灣去年成功透過多項國際級比賽吸引外地選手及觀眾，帶動酒店、餐飲及零售消費。

愉景灣2.0藍圖 香港興業較早前推出「愉景灣2.0藍圖」，全面提升愉景灣的品牌及各項配套。何志如表示，由中環乘船至愉景灣僅需二十五分鐘，今年中有恒常往返愉景灣北至中環渡輪，船程大概約30分鐘，另亦興建多用途活動中心，預計2027年落成。同時爭取擴展的士營運範圍至碼頭及遊艇會等地區，現正籌劃全新交通總匯大樓，好讓居民泊車轉乘往返市區。另外，新落成的戶外長電梯方便住戶往返商場、酒店。