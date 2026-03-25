冒充水務署發釣魚短訊盜用信用卡，3個月呃80萬元，警拘4男女。

經過深入調查及情報分析，港島總區刑事部於昨日(24日)展開拘捕行動，成功瓦解一個活躍於本港的詐騙集團，並搗破一個用作儲存贓物、發送釣魚短訊及操控詐騙系統的運作中心。行動中，警方以串謀詐騙罪拘捕4名本地男女，包括兩男兩女，年齡介乎22至41歲，涉嫌與今年1月至3月發生的25宗同類詐騙案件有關，涉案金額超過80萬元。

警方表示，該詐騙集團犯案手法有高度組織性，會假冒水務署名義向市民發送附有虛假連結的釣魚短訊，聲稱需要處理帳戶事宜或逾期帳單。當受害人點擊連結，並在偽冒網站輸入信用卡資料後，集團成員就會即時利用取得的資料網購，包括名牌手錶、演唱會門票及具炒賣價值的遊戲卡等。為了逃避追查，集團成員會將訂購的貨品配送至不同智能櫃或零售店舖，然後派人提取。