騙案｜涉以「猜猜我是誰」呃8長者116萬元　警拘6涉案男女

東九龍總區刑事部經過深入調查及情報分析，並翻查大量閉路電視後，成功鎖定一個「猜猜我是誰」電話騙案的誇境詐騙集團。該集團會隨機致電本地市民，假扮成受害人的家人，並訛稱自己因涉及各種刑事罪行而被拘留，要求受害人提交保釋金。受害人不虞有詐，並將保釋金提交比騙徒，其後發現受騙並報案。
警方於昨日(24日)中午時分，發現其中一名犯罪集團骨幹成員先接觸另外3名負責把風及收錢成員，其後指示該3名成員，在秀茂坪區內兩個無閉路電視覆蓋，以及人流稀少的地方，分別與兩名受害人交收騙款。警方當場拘捕該4名年齡介乎17至21歲的疑犯，並即場成功起回共35萬元騙款，該兩名受害人沒有任何金錢損失。
被捕人介乎17歲至37歲
整個行動中，警方以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕6人，包括兩名持雙程證男子以及4名本地男女，他們年齡介乎17歲至37歲，報稱無業、學生及侍應，角色包括骨幹成員，負責收取騙款的跑腿以及「睇水仔」。所有被捕人現正被警方扣留調查。
本月至少涉及8宗騙案
警方相信該集團於本月至少涉及8宗「猜猜我是誰」電話騙案。受害人年齡介乎65至 87歲，損失金額介乎6萬至34萬元，總金額為116萬元。警方亦發現該詐騙集團會用「搵快錢」借口，在網上招攬跑腿收錢，當中包括未成年及持雙程證人士，交收期間骨幹成員亦都會安排人把風，並選擇在無閉路電視覆蓋位置進行交收，增加警方的調查難度。