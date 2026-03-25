騙案｜涉以「猜猜我是誰」呃8長者116萬元　警拘6涉案男女

東九龍總區刑事部經過深入調查及情報分析，並翻查大量閉路電視後，成功鎖定一個「猜猜我是誰」電話騙案的誇境詐騙集團。該集團會隨機致電本地市民，假扮成受害人的家人，並訛稱自己因涉及各種刑事罪行而被拘留，要求受害人提交保釋金。受害人不虞有詐，並將保釋金提交比騙徒，其後發現受騙並報案。

警方於昨日(24日)中午時分，發現其中一名犯罪集團骨幹成員先接觸另外3名負責把風及收錢成員，其後指示該3名成員，在秀茂坪區內兩個無閉路電視覆蓋，以及人流稀少的地方，分別與兩名受害人交收騙款。警方當場拘捕該4名年齡介乎17至21歲的疑犯，並即場成功起回共35萬元騙款，該兩名受害人沒有任何金錢損失。