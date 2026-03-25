《CO-CO!》創辦人厲河逝世 終年67歲

著名兒童故事系列《大偵探福爾摩斯》小說原作者、創辦兒童漫畫雜誌《CO-CO!》的厲河(本名呂學章)本月23日逝世，終年67歲。厲河太太黎妙雪發訃文表示，厲河在本月23日早上安然離世，定於4月18日舉行安息禮拜。

《大偵探福爾摩斯》小說原作者 厲河1982年完成中六後往日本留學，1987年畢業於日本法政大學，取得日本文學學士學位回港加入嘉禾，負責港產電影在日本的發行及宣傳工作，亦從事日本電影的中文字幕翻譯工作。 他在1992年加入文化傳信，負責將日本漫畫引入香港。1994年，厲河和鄧永雄成立正文社，初期業務主要包括翻譯並出版日本漫畫、1997年2月22日創辦兒童漫畫雜誌《CO-CO!》及日本旅遊書等。2010年起，厲河編寫《大偵探福爾摩斯》兒童故事系列，大受歡迎，並被翻譯成多國語言出版，更改編成動畫電影《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》。 厲河也參與電影編劇，作品包括《戀之風景》、《玻璃，少女。》、《情謎》、香港電台《沒有牆的世界》電視劇集系列—《視界良好》等，作品均由妻子黎妙雪執導。

厲河所創辦的正文社亦發訃告，稱厲河曾任嘉禾電影公司及文化傳信有限公司要職，並於正文社出版有限公司擔任董事及總編輯，凡三十年對香港電影及出版業界，貢獻卓著。其影視翻譯及編劇作品無數，畢生致力推動香港電影文化。擔任漫畫雜誌總編輯時，悉心培育新一代漫畫人才，影響深遠。他以畢生心血編纂之全新兒童版《大偵探福爾摩斯》小說系列，尤為膾炙人口，屢獲殊榮，更成功打入內地市場，對香港痛失資深文化出版巨擘，謹致最深哀悼。

《CO-CO!》社交平台亦發訃告稱，「因為有你，才有coco，才有大偵探福爾摩斯，感謝你所創作的一切美好回憶」。