中電加強雨季防護部署　變電站設防水閘抗水浸

踏入潮濕多雨季節，香港樓宇最怕遇上暴雨、水浸與高濕度夾擊，尤其老化大廈更容易因滲水或設備受潮而出現電力故障。中電表示，近日已全面提升防禦部署，與物業管理公司加強協作，希望在雨季來臨前為全港電力系統「打底」，減低惡劣天氣帶來的風險。

中電指，已針對容易受水浸威脅的變電站加強防護，包括加裝防水閘、水泵及水位警報器，務求阻截雨水倒灌；為減低雷擊引致電壓驟降或事故的機會，輸電架空設備已加設避雷器，工程團隊亦加快修剪可能干擾架空天線的樹木，並清洗輸電塔絕緣子，以保持輸電穩定。中電亦運用創新科技，以無人機巡查架空線路，並透過智能管理系統Grid‑V實時監測設備狀況，及早識別潛在問題。