中電加強雨季防護部署　變電站設防水閘抗水浸

踏入潮濕多雨季節，香港樓宇最怕遇上暴雨、水浸與高濕度夾擊，尤其老化大廈更容易因滲水或設備受潮而出現電力故障。中電表示，近日已全面提升防禦部署，與物業管理公司加強協作，希望在雨季來臨前為全港電力系統「打底」，減低惡劣天氣帶來的風險。
中電指，已針對容易受水浸威脅的變電站加強防護，包括加裝防水閘、水泵及水位警報器，務求阻截雨水倒灌；為減低雷擊引致電壓驟降或事故的機會，輸電架空設備已加設避雷器，工程團隊亦加快修剪可能干擾架空天線的樹木，並清洗輸電塔絕緣子，以保持輸電穩定。中電亦運用創新科技，以無人機巡查架空線路，並透過智能管理系統Grid‑V實時監測設備狀況，及早識別潛在問題。
提醒物管公司檢查大廈
過往曾有大廈因水浸、水管滲漏或爆裂，導致客戶端電力設備受損，影響供電。中電提醒，物業管理公司在雨季前檢查大廈水管及電站、電掣房的防水層，並妥善維護大廈電力公用設施；若大廈設有後備發電機或緊急照明，亦應定期測試，確保需要時能正常運作。
推「電能體檢」服務
為協助客戶提升電力設備的穩定性，中電的電力質量小組推出「電能體檢」服務，為大廈進行實地測試，並透過現場示範協助識別電壓驟降等潛在問題，提供具成本效益的改善建議。服務自2025年推出以來，已為供電範圍內逾50座樓宇提供專業意見。
此外，中電亦與持份者合作進行演練，並為物業管理業界舉辦技術研討會，過去一年已舉辦超過20場講座，派發教育海報及單張，講解電壓驟降成因及設備管理建議，提升客戶的防護能力。中電客戶團隊及社區支援隊亦會與地區民政事務處、地區領袖、關愛隊、鄉事委員會及物業管理公司保持緊密溝通，確保突發事件時能迅速協調跟進，提供適切支援。