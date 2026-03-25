南丫風采發電站將拆卸　港燈：設備已達20年設計壽命上限

南丫風采發電站是香港第一個大型風力發電站，不僅為島上居民提供潔淨電力，20年間亦成為本港南丫島上的一大地標，更同時是香港致力發展可再生能源的標誌。港燈表示，南丫風采發電站即將停運，設備自2006年在南丫島落成啟用，至今年2月，已達到風機發電商在興建風車時所提出的20年設計壽命上限，設施將在稍後安排拆卸，上址地段亦將交還政府。
南丫風采發電站位於南丫島大嶺，為本港首個具商業規模的風力發電項目。港燈發言人表示，觀察到設備出現自然老化的痕跡，包括一些微裂紋等，主因為風車持續運轉會出現反複的機械負荷，以及南丫島四面環海，沿海環境裡的高濕度、高鹽分空氣會持續侵蝕風機，長遠將影響風機的可靠性和運作安全。
發言人續指，因大部分專用零件及後備部件已相繼停產，雖然港燈曾積極研究不同方案，惟因應現時市場供應和現場環境限制，市面上難以找到同時符合抗颱風最高標準，以及符合原址基礎佔地、運送道路條件及施工區域要求的風力發電機組。為保障公眾安全，停運屬審慎而適時的決定。
港燈指，自設備啟用後，累計生產超過1,600萬度電，相等於減少約1,300 萬公斤碳排放量，即相當於約56萬棵樹一年所能吸收的二氧化碳。雖然風車即將停運，並將於年中便會封閉；但在興建及維修風機時得到不少寶貴的技術數據和經驗，認為風采發電站是完美地完成了其使命。
港燈又指，除探索風力發電，亦一直積極推動本港應用可再生能源，去年在港燈供電範圍內所有太陽能發電系統的發電容量約為南丫風采發電站的22倍。港燈自2010年已利用南丫發電廠的空地和建築物天台分階段安裝太陽能發電系統；至今已鋪設超過9,000塊太陽能板，總發電容量達到1.47兆瓦，成為港燈可再生能源的主要來源。相信隨着太陽能發電系統日漸普及，新一代太陽能板在規格設計和能量轉換效率上有明顯提升；預計當相關系統更新時，其發電量可提升至目前的最少約3倍，進一步強化本港可再生能源整體供應。