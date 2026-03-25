南丫風采發電站將拆卸　港燈：設備已達20年設計壽命上限

南丫風采發電站是香港第一個大型風力發電站，不僅為島上居民提供潔淨電力，20年間亦成為本港南丫島上的一大地標，更同時是香港致力發展可再生能源的標誌。港燈表示，南丫風采發電站即將停運，設備自2006年在南丫島落成啟用，至今年2月，已達到風機發電商在興建風車時所提出的20年設計壽命上限，設施將在稍後安排拆卸，上址地段亦將交還政府。

南丫風采發電站位於南丫島大嶺，為本港首個具商業規模的風力發電項目。港燈發言人表示，觀察到設備出現自然老化的痕跡，包括一些微裂紋等，主因為風車持續運轉會出現反複的機械負荷，以及南丫島四面環海，沿海環境裡的高濕度、高鹽分空氣會持續侵蝕風機，長遠將影響風機的可靠性和運作安全。