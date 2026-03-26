香港仔避風塘增設200遊艇位 布廠灣改建增250私宅 料2031年落成

近年政府大力推動和發展遊艇經濟，並在過去的施政報告提出在香港仔避風塘擴建部分興建和營運新遊艇泊位。發展局昨提交文件，交代最新發展建議，其中遊艇停泊設施佔用約11公頃，料能容納200艘遊艇；而1.16公頃的布廠灣臨時工業區及乘風航用地，將提供遊艇陸上附屬設施，並興建私人住宅。局方預計，明年上半年以現金招標方式，合併遊艇停泊設施和住宅項目，以「片區」形式推出市場。 發展局昨向南區區議會提交文件，交代最新發展進度。發展局表示，去年向市場徵集意見，合共收到8份來自本地或海外遊艇停泊設施營運者等意向書，經整理及分析市場意向書意見後，敲定擬議「片區」發展的參數和要求。其中遊艇停泊設施將佔約11公頃水體，能容納約200艘遊艇。

此外，布廠灣臨時工業區及乘風航用地，佔地約1.16公頃土地，將提供餐飲和遊艇補給等遊艇陸上附屬設施。同時亦會發展私人住宅項目，料提供250伙中高檔次私人住宅。發展局發言人表示，進行意向徵集時，不少意見均反映若允許發展住宅將更具吸引力，預料可興建250個中高檔次住宅，但不會發展獨立屋。 東面防波堤設行人步道 連接海洋公園水上樂園 局方又建議將現有布廠灣防波堤作為公共休憩空間，由未來的發展商負責管理和維修，並在合理時間內讓公眾使用，亦容許舉辦活動。此外，局方亦計劃在新建東面防波堤上設置公共休憩空間及公眾登岸設施，並建造行人步道，連接至海洋公園水上樂園旁的海濱長廊一帶，而擬建的東面防波堤約長340米。

局方提到，新公眾登岸設施將整合至東面防波堤上，正與海洋公園公司商討，建議委託海洋公園一併管理行人步道、公眾登岸設施和新建東面防波堤公共空間。發言人表示，目前正與海洋公園緊密聯絡，構思如何善用公共空間，初步想法包括設置打卡位和燈飾裝置等，亦考慮用作海洋教育用途。發言人強調，步道將會免費予公眾使用。 是次在上址發展遊艇停泊設施，將影響布廠灣臨時工業區。局方指，現時工業區仍有91份短期租約，主要是修理船隻機械的個別零件，當中約有二至三成租戶表示遷出後繼續營運。因此，局方將向按時限自行遷離租戶發放特惠津貼，並會為有意遷入政府工廈繼續營運的租戶提供協助。發言人表示，已撥出位於田灣的空地安置有意繼續營運的租戶，相信有足夠的安置空間。

發展局：泊位仍遠低市場需求 對項目有信心 局方指，計劃今年第2季向立法會提交擴建香港仔避風塘工程的撥款建議並展開工程，目標2030年竣工。局方預計，明年會就遊艇旅遊綜合發展的部分招標，料需時4至5年建造，即2031年落成；住宅部分則可能於2031至2032年落成。對於項目帶來的經濟效益，發言人指，須正式營運後才能評估。 對於會否與鄰近的遊艇會構成競爭，發言人回應指，現時約有1.2萬艘註冊遊樂船，惟泊位約只有3,000個，現時增加約200個，仍遠低於市場需求。發言人表示，根據市場意向調查，市場對項目有期待，故政府對項目有信心。今次項目以「片區」形式招標，對於會否要求發展商一併建造部分設施，發言人回應指，片區開發不一定要求發展商協助建造設施再交還政府，「一大片土地拎出來作綜合發展，亦都叫片區開發」。