競委會告大維修圍標集團 涉宏福苑等11屋苑7億元工程 主腦豪言有信心佔25%市場

競爭事務委員會入稟控告一個樓宇維修工程圍標集團，涉及包括大埔宏福苑在內的最少11個屋苑及大廈，合約總值近7億元，形容集團處心積慮和極度貪婪，野心是要利用不法手段，佔據全港樓宇維修市場四分之一佔有率。此外，廉政公署起訴5人，控告他們涉嫌在柴灣茵翠苑、堅尼地城海都樓及葵涌怡勝花園大維修工程貪污，案件昨提訊後5人全部獲准保釋。

案情指，競委會前年1月接獲廉政公署轉介指，一個近年冒起同時非常活躍的圍標集團，在2022年4月至2023年9月期間就最少11個屋宇及大廈的樓宇維修工程招標，涉嫌從事違反《競爭條例》的貪污及反競爭行為。涉案集團由頂豐建築工程有限公司及其實際操縱人、集團主腦張烱權操控，有5間工程承辦商及5名中間人參與，相關屋苑遍布港九新界，包括大埔宏福苑、柴灣樂翠臺、將軍澳翠林邨、油麻地平安大樓、葵涌怡勝花園和土瓜灣仁智大廈等，部分已完成工程或招標被推翻。

競委會：處心積慮極度貪婪 競委會表示，集團主腦物色目標工程項目後，會選定集團內其他承辦商入標並安排擔任「主角」，即預設中標者，或成為負責提供掩護式投標的「幫手」，再由集團親自或指派其他中間人「派功課」，即準備或分發入標價格指示。擔綱「幫手」的承辦商會依從或參照價格指示提交標書，協助「主角」中標。 競委會相信行為構成屬嚴重反競爭行為的圍標、合謀定價、瓜分市場或交換影響競爭的敏感資料等，透露搜證時取得的集團內部通訊顯示，其野心是要以不法手段，佔據全港樓宇維修市場四分之一的市場佔有率，形容這反映集團處心積慮和極度貪婪。有對話顯示，主腦曾稱「我現在，真的有信心，挑戰25%市場佔有率」、「從前我們銀碼大、量小，未來我們的量會比今天多幾十倍，信我」，亦有中間人稱「係咁㗎啦中標，你平嘅話就唔係一個目標嚟㗎啦」。

競委會正向競爭事務審裁處申請命令，宣布涉案11名人士及6個業務實體違反或牽涉入違反《競爭條例》，並向他們施加罰款，包括張烱權、5名中間人及5名工程承辦商人員，另向6人發出取消董事資格令，合共向6間業務實體及12名人士展開法律程序。

廉署起訴犯罪集團4男1女 涉貪污圍標操控樓宇維修工程招標 另外，廉政公署早前與競委會採取聯合行動，成功搗破一個涉嫌透過貪污和圍標手段，以操控樓宇維修工程招標程序的犯罪集團，並分3案以向代理人提供利益罪及串謀向代理人提供利益罪，落案起訴4男1女。涉案屋苑包括柴灣茵翠苑、堅尼地城海都樓及葵涌怡勝花園，總值約9,000萬元。

案情指，被告張烱權和茵翠苑時任法團秘書周淑霞涉嫌在2022至2023年期間，串謀向屋苑一名時任法團成員提供一筆金額不詳的賄款，以協助與張烱權有聯繫的承辦商取得該屋苑的大維修工程合約。茵翠苑業主大會一度通過以約3,900萬元，將相關大維修工程合約判給志富建築(集團)有限公司，但其後在另一業主大會被推翻。另一涉案屋苑海都樓的案情指，中間人鄭國歡及江寶材涉嫌在2022至2024年，先後向一名業主代表提供一封未有指明金額的利是和兩筆五十餘萬元的賄款，以協助游說其他業主停止反對祥利建築公司獲批該工程合約，並協助該宗案件在土地審裁處庭外和解。

餘下的怡勝花園，案情指中間人黃湘豫涉嫌於2020至2024年期間，四度向一名時任法團成員提供未有指明金額的賭場籌碼及價值約5萬元的裝修服務，以協助其推薦的工程顧問及承辦商取得大維修工程顧問和工程合約，最終分別由擔任宏福苑大維修工程顧問的鴻毅建築師有限公司及俊豪建築工程有限公司取得，金額逾2,100萬元。3宗案件昨在東區裁判法院提訊，裁判官將案件分別押後至5月20日及6月3日再訊，5人全部獲准保釋。